سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر اليوم الأربعاء بالذكرى ال65 لاستقلال دولة الكويت والذكرى ال35 ليوم التحرير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات.

وتقدم القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الكويت الوزير المفوض محمد الزعبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى حكومة وشعب دولة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأشار الزعبي إلى أن الاحتفال بالأعياد الوطنية مناسبة لتجديد الولاء والوفاء للكويت وقيادتها والعمل على خدمة الكويت من كافة المواقع إضافة إلى الاظهار للعالم اجمع في هذه المناسبة رسالة دولة الكويت المحبة للسلام واعلاء كلمة الحق وتعزيز اواصر التعاون والصداقة بين جميع دول وشعوب العالم.

واضاف أن الأعياد الوطنية رسالة مفادها أن دولة الكويت هي دولة السلم والسلام ورمز الإنسانية والعطاء إضافة إلى استذكار تضحيات الآباء والأجداد والشهداء الأبرار لجعل الكويت دولة حرة مستقله يسود فيها الامن والأمان.

وأكد الزعبي حرص دولة الكويت على تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون مع الدول العربية إضافة إلى دعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية.

وأشاد بالموقف الثابت الأصيل لدولة قطر قيادة وشعبا في الوقوف جانب الحق الكويتي إبان الغزو العراقي والذي يعكس ما تتمتع به عمق العلاقات التاريخية الأخوية والشراكة الاستراتيجية المتجددة في التعاون والبناء بين البلدين والتي تزداد كل يوم متانة على الأصعدة كافة.

وأكد على خصوصية العلاقة مع قطر وتميزها بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة مشيرا إلى أن العلاقات الكويتية – القطرية تعد نموذجا مميزا لبلدين ارتبطا بعلاقة متينة مدار التاريخ وذلك بفضل ورعاية واهتمام وتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

كما أثنى على قدارت دولة قطر على استضافة أبرز المنتديات والمؤتمرات والمناسبات الرياضية التي أشاد بها جميع دول العالم من حسن للتنظيم وكرم الوفادة والاستقبال متمنيا لقطر وشعبها المزيد من الإنجاز والازدهار والتقدم.

ودعا الزعبي في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم على الكويت وقطر وشعبيهما الشقيقين نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن آل ثاني لتحقيق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.