سفير دولة الكويت لدى السعودية: القيادة في دولة الكويت تولي اهتماما استثنائيا للعلاقة مع المملكة العربية السعودية

سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح

اكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح أن القيادة السياسية في دولة الكويت ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تولي اهتماما استثنائيا وحرصا دائما على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ صباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بالاعياد الوطنية.

وافاد الشيخ صباح بان الحضور الكبير من الاخوة المسؤولين والمواطنيين السعوديين لمشاركتنا حفلنا اليوم دليل قاطع على عمق ومتانة الروابط بين البلدين الشقيقيين.

وتابع ان العلاقات الكويتية – السعودية ليست علاقة بين دولتين وإنما هي علاقة أسرة واحدة بتاريخ وحاضر مشترك ومصير واحد وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والصداقة والروابط الاجتماعية العميقة والتماسك المستمر بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأوضح الشيخ صباح أن “الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بدولة الكويت ينطلق من عمق الروابط الراسخة ووحدة الموقف” مؤكدا ان “ما يبعث البهجة في المملكة هو موضع فخر لكل من يمرون عبر الكويت كما أن أفراح الكويت تجد صداها الصادق في أفراح المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأشار السفير إلى أن تزامن الاحتفال بالمناسبتين الوطنيتين لكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يجسد فرحة واحدة مشتركة للشعبين الشقيقين حيث تتلاقى أفراح العيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت مع ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا أن أفراح أحدهما هي أفراح للآخر.

ورفع الشيخ صباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة الاعياد الوطنية لدولة الكويت.

كما قدم أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا المزيد من التقدم والرخاء.