سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني الـ65 وذكرى يوم التحرير الـ35

أقامت سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عمان اليوم الأربعاء احتفالا بمناسبة العيد الوطني ال65 وذكرى يوم التحرير ال35 بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السلطنة السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الدولة والشورى العمانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى عمان.

وفي هذه المناسبة رفع سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.

وأكد السفير الهاجري أن دولة الكويت تعيش منجزات تنموية شاملة في المجالات كافة في عهد سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما في مسيرة سطرها الأجداد وواصلها الأبناء بكل إخلاص وتفان.

كما أكد أن دولة الكويت سارت منذ الاستقلال بخطى ثابتة نحو التنمية والازدهار متسلحة بحكمة قيادتها الرشيدة وبتلاحم شعبها وبقيمها الراسخة.

وفي كلمة ألقاها السفير الهاجري أمام حفل السفارة الكويتية قال “احتفالنا اليوم ليس ببعيد عن احتفالات السلطنة في 11 يناير بالذكرى السادسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه سلطان سلطنة عمان الشقيقة” معربا عن صادق تهانيه للقيادة العمانية والشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة.

وأضاف أن “الرغبة الحقيقية والجادة لقيادتي البلدين حفظهما الله ورعاهما انعكست في تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري المشترك والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب وأوسع خصوصا في ظل ما نشهده من تحديات إقليمية متسارعة تتطلب التنسيق المستمر ما بين الأشقاء”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان الشقيقة في أكتوبر 2025 ولقاء أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان “محطة مهمة” في مسيرة “العلاقات المتجذرة” تاريخيا بين البلدين والشعبين الشقيقين وتؤكد في الوقت ذاته تواؤم الرؤى حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وفي سياق العلاقات الكويتية – العمانية المتميزة لفت السفير الهاجري إلى حلول سلطنة عمان قبل نهاية عام 2025 كضيف شرف للدورة ال48 لمعرض الكويت الدولي للكتاب احتفاء بعمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين والذي جاء بالتزامن مع اختيار دولة الكويت كعاصمة للثقافة والإعلام العربي موضحا أن الاحتفالية كانت مناسبة وفرصة لإبراز الإرث الحضاري والفكري للسلطنة.

وأعرب عن التطلع لانعقاد اللجنة المشتركة الكويتية – العمانية في دورتها ال11 هذا العام بما يعكس عزم القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين المضي على علاقتهما بخطى وثابة وثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وشدد على أن سفارة دولة الكويت في مسقط وبالتعاون مع الحكومة العمانية تعمل بشكل متواصل على تعزيز تلك العلاقات وتذليل العقبات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وتنفيذ توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.