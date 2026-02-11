عباس يطالب واشنطن بموقف حازم من إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى “موقف حازم” بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني في كيان الاحتلال على إجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس خلال زيارة لأوسلو إنه بحث مع رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في هذا القرار، وفي عنف المستوطنين وحجب الاحتلال أربعة مليارات دولار من المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني.

وقال في مؤتمر صحافي إن “هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي ردا حازما من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لأنها تعرقل جهود الرئيس ترامب وتشكل انتهاكا للقانون الدولي”.