“التربية” تطلق مشروع تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم بالتعاون مع “غوغل”

الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد

أطلقت وزارة التربية اليوم الأربعاء مشروع تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي من (Google for Education) بالتعاون مع شركة (غوغل) بمشاركة واسعة من القيادات التربوية والمعلمين بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالوزارة حمد الحمد في بيان صحفي أن المشروع يعد مبادرة وطنية استراتيجية كبرى لتمكين نحو 40 ألف من معلمي المرحلة الثانوية ورؤساء الأقسام من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بشكل آمن وأخلاقي يسهم في رفع كفاءتهم الرقمية وتطوير ممارساتهم التدريسية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف الحمد أن المرحلة التأسيسية للمشروع انطلقت في بداية العام 2026 على أن يستمر التنفيذ الميداني حتى نهاية العام مستهدفا توحيد معايير الكفاءة الرقمية للهيئة التدريسية على مستوى جميع المناطق التعليمية وتحقيق نقلة نوعية في جودة نواتج التعلم وتعزيز الابتكار في أساليب التدريس.

وأوضح أن المشروع يأتي انسجاما مع الرؤية المستقبلية لدولة الكويت وترسيخا لمكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي التعليمي بما يواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل مؤكدا الدور المحوري الذي يضطلع به قادة الميدان التربوي في إنجاح هذا التحول النوعي.

وذكر أن تضافر الجهود والتعاون المشترك يشكلان الركيزة الأساسية لبناء بيئة تعليمية مبتكرة ومستدامة قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة إقليميا وعالميا.