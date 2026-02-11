وزير التعليم العالي: الأعياد الوطنية تجسد مسيرة وطن راسخ السيادة عميق الانتماء متجدد العطاء

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أن احتفالات الكويت بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير تجسد مسيرة وطن راسخ السيادة عميق الانتماء متجدد العطاء.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الجلال عقب حضوره الحفل الوطني الموحد (عاشت كويت العز فخرا للأجيال) الذي أقامته كل من جامعة (عبدالله السالم) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مقريهما صباح اليوم الأربعاء بمشاركة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

ورفع الوزير الجلال بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وإلى الشعب الكويتي الكريم.

وقال إن احتفاء مؤسسات التعليم العالي بهذه المناسبة يجسد وحدة الصف الأكاديمي ويعكس عمق التلاحم بين القيادة السياسية الحكيمة والشعب الكويتي الكريم.

جانب من الحفل الوطني الموحد “عاشت كويت العز فخرا للأجيال”

وأوضح أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الحكومية تمثل ركائز أساسية في بناء الإنسان الكويتي من خلال دورها المحوري في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي والمسؤولية لدى الطلبة وربط التعليم العالي بمسيرة الوطن وتاريخه وتضحيات أبنائه بما يرسخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال.

وذكر أن الاحتفال بالأعياد الوطنية في الحرم الأكاديمي يعكس التزام الدولة بإعداد كوادر وطنية واعية بقيمها قادرة على صون منجزات الوطن والمساهمة الفاعلة في استدامة التنمية وترجمة التوجيهات السامية للقيادة السياسية إلى واقع مؤسسي وتنموي ملموس في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تطوير التعليم العالي وتعزيز جودته وربطه بأولويات الدولة التنموية.

وأفاد الوزير الجلال بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستمرة في دعم المبادرات الوطنية داخل مؤسساتها التعليمية بما يعزز روح المواطنة ويرسخ دور التعليم كشريك رئيسي في حماية المكتسبات الوطنية وبناء مستقبل الكويت في ظل قيادتها الرشيدة.

من جهتها رفعت مدير جامعة عبدالله السالم الدكتورة منى الأحمد في كلمتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وإلى الحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

الحفل الوطني الموحد “عاشت كويت العز فخرا للأجيال”

بدوره تقدم نائب المدير العام لهيئة التطبيقي للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار الدكتور مشعل المنصوري بأسمى التبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية سائلا المولى أن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وقال المنصوري إن الهيئة تحتفل سنويا برفع العلم في شهر فبراير وبمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية مما يجسد روح التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع الكويتي وينمي روح الانتماء والعطاء للكويت الحبيبة.

وأعرب عن الشكر للجهات الرسمية والخاصة المشاركة في الاحتفالية الوطنية إلى جانب مختلف قطاعات وكليات ومعاهد هيئة التطبيقي على المشاركة السنوية الفاعلة مشيدا بدور منتسبي الهيئة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين يعملون على رفعة اسم الكويت في المحافل الإقليمية والدولية والعالمية.

وتخلل الاحتفالية التي أقيمت بساحة العلم المقابلة لديوان عام الهيئة فقرات متنوعة من أداء طالبات مدارس وزارة التربية والفرق الشعبية وعرض للفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب معرض مصاحب ضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الوطنية.