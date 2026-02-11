KIB يطلق في حفل افتتاح كبير الموسم الرابع من بطولة KIB | The Stadium مخصص لقفز الحواجز للعام الثالث

مسعود حيات وأنور جواد بوخمسين ورائد جواد بوخمسين يتوسطون طلال بوخمسين وعثمان توفيقي وأحمد الحزامي وأحمد الماجد

نظّم بنك الكويت الدولي (KIB) حفل افتتاح كبير للإعلان عن انطلاق فعاليات الموسم الرابع من بطولة KIB | The Stadium، الحدث الرياضي الأبرز لدى البنك، والذي تنظمه شركة سافكس، الشريك الاستراتيجي للبنك. وتأتي نسخة هذا العام مخصصة لرياضة الفروسية للعام الثالث على التوالي، وقد بدأت الفعاليات في أيام 5 و6 و8 فبراير، ومستمرة في 12 و13 و14 فبراير 2026 على شاطئ المارينا.

وتأتي رعاية KIB لهذه البطولة المميّزة تأكيداً على التزامه بتعزيز الثقافة الرياضية ودعم رياضة الفروسية في الكويت، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وحرصه على إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ مكانة الكويت كمركز إقليمي لاحتضان الفعاليات الرياضية ذات الطابع العالمي، من خلال شراكات استراتيجية تجمع القطاع الخاص بالجهات الحكومية المعنية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035 في دعم السياحة الرياضية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور/ طارق الجلاهمة، ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ/ صباح بدر صباح السالم الصباح، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف السيد/ بشار عبدالله، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ/ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس الاتحاد الكويتي للفروسية السيد/ مسعود حيات، إلى جانب حضور عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الوطنية والرياضية، وعدد من الشركاء والرعاة ووسائل الإعلام.

الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح والعم جواد بوخمسين يتوسطان رائد بوخمسين وعماد بوخمسين والشيخ فهد طلال الفهد الأحمد الصباح وأنور بوخمسين

وبهذه المناسبة، قالت مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي: “فخورون بإطلاق الموسم الرابع من بطولة KIB | The Stadium، بعد النجاحات التي حققتها البطولة في مواسمها السابقة، والتي جاءت ثمرة جهود متواصلة في التحضير والتنظيم. وتعكس رعايتنا الرئيسية لهذه المبادرة التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصنا على تعزيز الثقافة الرياضية ودعم رياضة الفروسية، إلى جانب توفير منصة رياضية متكاملة تحتضن المواهب الوطنية وتُسهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة رياضية رائدة إقليمياً”.

وأضافت معرفي: “تحمل كل نسخة من KIB | The Stadium قصة شغف وإيمان بالدور المحوري الذي تلعبه الرياضة في إحداث أثر إيجابي ومستدام. ويعكس تنوع المنافسات والفُرسان المشاركين في هذا الموسم حجم التطور الذي شهدته البطولة، والثقة المتزايدة التي تخطو بها دولة الكويت بثبات نحو تعزيز حضورها على الساحة العالمية لرياضة الفروسية.

ومن خلال شراكتنا مع “سافكس”، نجحنا في تقديم تجربة رياضية استثنائية تجسّد أعلى المعايير التنظيمية الدولية. وبالنسبة لنا، أصبحت هذه البطولة منصة لصناعة لحظات ملهمة للشباب، وتعزيز الترابط الأسري، وترسيخ مشاعر الفخر الوطني، بما يؤكد قدرة الكويت على الحضور بثقة على المسرح الرياضي العالمي”.

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة ملقياً كلمته

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سافكس أحمد الماجد: “تحتل رياضة الفروسية مكانة مميزة ضمن محفظتنا في سافكس، إذ تعكس التزامنا بتقديم تجارب رياضية عالمية المستوى، قائمة على التميز والانضباط والجودة. وبصفتنا من أبرز منظمي الفعاليات الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي، يتجاوز دورنا مجرد تنظيم المنافسات، فنحن نبتكر منصات ترتقي بالرياضة، وتعزز تجربة الجماهير، وتترك أثراً دائماً. تعتمد شراكتنا مع KIB على رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء المستمر بمستوى KIB | The Stadium، بدءاً من جودة المنافسات وصولاً إلى جميع نقاط التفاعل مع الجماهير، مع دعم نمو رياضة الفروسية وتعزيز مكانة الكويت كوجهة إقليمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى”.

وتتضمن البطولة هذا العام منافسات قفز الحواجز، حيث شهدت نهاية الأسبوع الأول، في أيام 5 و6 و8 فبراير 2026، إقامة بطولة دولية من فئةCSI3-W* المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب فئة CSI1، فيما تقام نهاية الأسبوع الثاني، من12 إلى 14 فبراير 2026، بطولة دولية من فئة CSI2، بالإضافة إلى فئة CSI1*، بما يتيح مشاركة فرسان من مختلف المستويات.

كما تشهد البطولة فتح باب المشاركة الدولية، مع تواجد فرسان من مختلف القارات إلى جانب نخبة من أبطال الكويت، من بينهم الفارسة يارا الهنيدي والفارس علي الخرافي، ما يعكس المستوى التنافسي العالي للبطولة ويعزّز حضورها الدولي.

كبار الشخصيات في جانب من الحضور

ويستمر توسيع نطاق المنافسات وتطوير تجربة المشاركين والجمهور في البطولة هذا العام، حيث يشهد إضافة عرض لرياضة البولو للمرة الأولى ضمن برنامج الحدث، في خطوة تعكس طموح KIB في احتضان فئات رياضية جديدة كل عام، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه إدخال رياضة الدريساج في الموسم السابق.

وإلى جانب المنافسات، سيقضي الجمهور أوقاتاً مميزة في قرية البطولة (The Village)، التي جرى هذا العام توسعتها واستحداث مناطق مطورة، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي، وأنشطة وبرامج عائلية تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار، ويجعل من الحدث وجهة متكاملة طوال أيامه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار جهود KIB المتواصلة لتعزيز دوره المجتمعي، حيث يولي اهتماماً خاصاً بدعم ورعاية مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية، انطلاقاً من التزامه بتمكين الشباب وتطوير مواهبهم، والمساهمة في تحقيق آمالهم وطموحاتهم، بما يعكس حرصه على الإسهام في بناء مستقبل أفضل لأبناء المجتمع، وتجسيداً لشعاره المؤسسي “بنك للحياة”.