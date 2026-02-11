البلدية: تفتيش ميداني على التراخيص الصحية للمحلات والإعلانات المخالفة بالعارضية الصناعية

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية على التراخيص الصحية للمحلات وتراخيص الإعلانات بكل انواعها في المحافظات الست للكشف عن مدى التزامها باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها.

وقال رئيس فريق بلدية الفروانية تركي الهزاع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جولة البلدية اليوم الأربعاء في منطقة العارضية الصناعية هدفت إلى تفعيل دور الرقابة على تراخيص الإعلانات وقياس مدى التزام اصحاب المحال التجارية.

وشدد الهزاع على أهمية استخراج كل التراخيص المطلوبة وفقا للوائح بلدية الكويت مبينا أن الفريق حرر 12 مخالفة متنوعة إضافة إلى توزيع 9 إنذارات لإعطاء المحال فرصة لتعديل أوضاعها قبل توجيه المخالفات لها.

وذكر أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية ضمن لوائح البلدية المختلفة للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مؤكدا أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات البلدية في كل المحافظات تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح وأنظمة بلدية الكويت من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.