السكنية: طرح أول مناقصة لأبراج المياه ضمن مشروع المساكن الميسرة

نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرح مناقصة لتنفيذ أبراج المياه لمشروع (المساكن الميسرة) في خطوة تعد الأولى من نوعها للمؤسسة وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمشروعات الإسكانية.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة أمينة العوضي في تصريح صحفي إن طرح المناقصة جاء بناء على تكليف مجلس الوزراء للمؤسسة وفي إطار حرص المجلس على إنشاء مدن سكنية متكاملة البنية التحتية بما يضمن استدامة خدمات المياه ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت العوضي أن المشروع يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة عشرة أبراج مياه خرسانية بسعة 660 ألف غالون لكل برج إضافة إلى إنشاء مبنى كهرباء وتحكم لاستيعاب المعدات الكهربائية وغرف التحكم إلى جانب غرف للحراس وأعمال خدمية ملحقة بالمشروع.

وأضافت أن المدة المقررة لتنفيذ المشروع تبلغ 36 شهرا وسيتم تنفيذه على مراحل تزامنا مع بدء استفادة المواطنين تدريجيا من خدمات المدينة.

ودعت الشركات والمقاولين ذوي الخبرة والكفاءة إلى المشاركة في هذه المناقصة والمساهمة في تنفيذ أحد المشاريع الوطنية الحيوية ضمن مشروع المساكن الميسرة.