رئيس الأركان ووكيلا الداخلية والحرس الوطني يشهدون ختام تمرين "راية وطن"

شهد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الاربعاء ختام تمرين (راية وطن) بمشاركة الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن التمرين يأتي في إطار تعزيز منظومة العمل المشترك ورفع مستوى الجاهزية بين الجهات العسكرية والأمنية في الدولة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم القيادة والسيطرة ورفع كفاءة التنسيق والتكامل بين العناصر المشاركة بما يضمن حسن إدارة العمليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وفق سيناريوهات تحاكي طبيعة التحديات والمهام في بيئة واقعية.

وأوضحت الوزارة أن التمرين تضمن تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية والقيادية باستخدام الذخيرة الحية ركزت على توحيد إجراءات القيادة والسيطرة وتعزيز سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة التنسيق بين الوحدات المشاركة.

وذكرت أن رئيس الأركان ووكيلي (الداخلية) والحرس الوطني اطلعوا خلال ختام التمرين على مجريات التنفيذ ونتائج التقييم العام للفرضيات ومستوى الأداء الذي أظهرته العناصر المشاركة وما تحقق من تنسيق وتكامل يعكس القدرة على العمل المشترك ضمن منظومة أمنية متكاملة.

ووفق البيان قدم مدير التمرين العميد الركن براك الفرحان إيجازا شاملا عن مجريات تمرين (راية وطن) استعرض خلاله مراحل التنفيذ وأهداف الفرضيات وآلية القيادة والسيطرة المتبعة إضافة إلى أبرز الدروس المستفادة ونتائج التقييم ومدى تحقيق الأهداف المخططة للتمرين.

ونقل البيان عن رئيس الأركان العامة تأكيده أن مثل هذه التمارين المشتركة تسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات العملياتية وتعكس مستوى التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية ورفع مستوى الانسجام بين الجهات المشاركة.