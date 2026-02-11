سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الإيراني بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الصديق كل التطور والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية.