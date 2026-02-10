سفارات الكويت لدى ألمانيا وكازاخستان وسلوفاكيا والفلبين تحتفل بالأعياد الوطنية

سفارة الكويت لدى ألمانيا تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى كل من ألمانيا وكازاخستان وسلوفاكيا والفلبين بالعيد الوطني الـ 65 والذكرى الـ 35 ليوم التحرير بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني.

ففي برلين أحيت سفارة الكويت الأعياد الوطنية ممثلة بسفيرة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم الخالد والملحق العسكري الكويتي في برلين وباريس العميد الركن بحري أسامة محمد حسن وطاقم السفارة.

ورفعت السفيرة الخالد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الكويت حكومة وشعبا.

وأكدت الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد قيم الوحدة والتلاحم الوطني وأنها ليست مجرد احتفال سنوي بل محطة فخر واعتزاز بتاريخ الكويت وتضحيات الآباء والأجداد الذين أسهموا في بناء الدولة وبشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن سيادتها وكرامتها.

وأشارت إلى أن دولة الكويت انتهجت سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة والانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي ما رسخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الدولية وفي إطار العمل متعدد الأطراف. وأكدت على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة التي تمتد لأكثر من ستة عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي مشيدة بالدور المحوري لألمانيا باعتبارها شريكا دوليا فاعلا يتميز بثقله السياسي والاقتصادي.

وأعربت عن تقدير دولة الكويت العميق لموقف ألمانيا الثابت والداعم خلال الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 مؤكدة أن هذا الموقف يجسد عمق الصداقة والتضامن بين البلدين.

وأضافت أنه على مدى العقود الماضية حرصت دولة الكويت وألمانيا على تعزيز شراكتهما السياسية عبر التنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والالتزام المشترك بالحوار والتعاون ضمن أطر المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن العلاقات الكويتية الألمانية شهدت خلال العام الماضي خطوة مهمة مع زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول إلى دولة الكويت حيث تم خلالها توقيع إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين بما يوفر أساساً منظما ومتطلعا للمستقبل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

وأوضحت أن دولة الكويت انطلاقا من دورها الدبلوماسي الفاعل مستمرة في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل مع شركائها ومنهم ألمانيا مؤكدة على حرص دولة الكويت على تطوير التعاون السياسي مع ألمانيا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى الصعيد الاقتصادي بينت أن الكويت تشهد تحولا اقتصاديا واسعا في إطار “رؤية الكويت 2035” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي مع دور محوري للقطاع الخاص.

وفي هذا السياق أشارت إلى ما توفره الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر من بيئة استثمارية تنافسية وأكدت أن الكويت تواصل تطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار.

وفي الجانب الثقافي شددت على أن الكويت بلد غني بثقافته مشيرة إلى إطلاق منصة “فيزيت كويت” تسهيل إجراءات السفر والتأشيرات وإلى اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025.

وأكدت على أن العلاقات بين دولة الكويت وألمانيا ليست مجرد شراكة تقليدية بل علاقة راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا معربة عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

سفارة الكويت لدى كازاخستان تحتفل بالأعياد الوطنية

وفي أستانة أقامت سفارة الكويت لدى كازاخستان احتفالا بالأعياد الوطنية حضره كبار المسؤولين في جمهورية كازاخستان ورؤساء البعثات الدبلوماسية والاعلاميين ولفيف من المجتمع المدني.

وخلال الحفل ألقى القائم بالأعمال بالإنابة المستشار مشاري الصائغ كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الكويت حكومة وشعبا.

وأكد على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية كازاخستان وما تشهده من تطور وتعاون في مختلف المجالات متمنيا دوام التقدم والازدهار للبلدين الصديقين.

سفارة الكويت لدى سلوفاكيا تحتفل بالأعياد الوطنية

وفي براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا أقامت بعثة الكويت احتفالية حضرها مسؤولون بالدولة ولفيف من الدبلوماسيين؛ حيث رفع رئيس البعثة الدبلوماسية المستشار سعود المخلد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللكويت حكومة وشعبا سائلا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والازدهار.

وقال رئيس البعثة في بيان لوكالة كونا إن “الاحتفالات الوطنية تعد مناسبات غالية وعزيزة لأبناء الوطن حيث تعكس في طياتها عمق الوفاء والولاء ومعاني الانتماء ومشاعر المحبة والتلاحم بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة”.

وأضاف المخلد أن الحضور اللافت للاحتفالية من مختلف مسؤولي الدولة السلوفاكية جاء نتيجة “للسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها دولة الكويت ولما تحظى به من احترام وتقدير دوليين”.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بجمهورية سلوفاكيا مثمنا قرار الحكومة السلوفاكية إعادة فتح البعثة الدبلوماسية السلوفاكية في دولة الكويت بعد أن تم إغلاقها عام 2022 معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات وذلك بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر الحفل عدد من المسؤولين السلوفاكيين يتقدمهم مساعد وزير الاستثمار ريخارد ماراتشيك ورئيس قسم المراسم في وزارة الخارجية ايجور ماوتشيك وممثلو الحكومة إضافة إلى رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى سلوفاكيا ولفيف من ممثلي المجتمع المدني وشخصيات ثقافية وإعلامية ورياضية.

سفارة الكويت لدى الفلبين تحتفل بالأعياد الوطنية

وإلى مانيلا حيث احتلفت سفارة دولة الكويت لدى الفلبين بالأعياد الوطنية في فعالية أقامها سفير دولة الكويت لدى الفلبين مشاري النيباري وحضرها لفيف من الوزراء والمسؤولين من بينهم وزير العمالة المهاجرة هانز ليو كاكداك ووزير شؤون المسلمين صابودين عبدالرحيم ونائبة وزير الخارجية تيريزا ديفيغا والسيناتور في مجلس الشيوخ رافي تولفو وعمدة مدينة تاغيغ ماريا كاياتانو إضافة إلى كبار مسؤولي الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية.

ورفع السفير النيباري خلال الاحتفال أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللكويت حكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية الغالية سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت الأمن والأمان.