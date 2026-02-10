قنصلية الكويت في دبي تحتفل بالأعياد الوطنية

فرقة فنية تقدم وصلات تراثية ووطنية ضمن احتفال القنصلية الكويتية في دبي

أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية اليوم الثلاثاء احتفالا بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الجالية الكويتية في الإمارات.

ورفع القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي في كلمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الكويت حكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد الزعابي أن هذه الذكرى العزيزة تمثل محطة وطنية متجددة تجسد معاني الانتماء والوفاء للوطن وتؤكد ما حققته دولة الكويت من إنجازات ومسيرة تنموية راسخة على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية لا تقتصر على الاحتفال فحسب بل تمثل فرصة لاستحضار تضحيات الآباء والأجداد الذين أسسوا هذا الوطن وقدموا من أجله الكثير مؤكدا أن دولة الكويت ستواصل مسيرتها في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأوضح أن القنصلية العامة في دبي تحرص على المشاركة في إحياء هذه المناسبات الوطنية بما يعكس روح الكويت وهويتها الوطنية ويعزز أواصر التواصل مع أبناء الكويت في الإمارات إلى جانب توطيد العلاقات مع الجهات الرسمية والمجتمعية في الدولة.

وجدد الزعابي تقدير وامتنان دولة الكويت للقيادة الإماراتية الرشيدة بمناسبة أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الكويتية – الإماراتية (إخوة للأبد) الذي قدم صورة مشرفة لتقارب وتجانس الشعبين الشقيقين وساهم في تعزيز قيم المحبة والتواصل بينهما على المستويين الرسمي والشعبي.

وحضر الحفل النائب الثاني لحاكم دبي الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الرياضة الإماراتي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات وممثلي القنصليات العربية والأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم الحفل وسط أجواء احتفالية عبرت عن عمق المحبة بين الكويت والإمارات وتضمنت فقرات وطنية وتراثية جسدت مكانة هذه المناسبة في قلوب أبناء الكويت والمقيمين.