الاحتلال ينفذ 1620 خرقا لاتفاق إيقاف إطلاق النار منذ دخوله حيز النفاذ قبل أربعة أشهر

جيش الاحتلال في قطاع غزة

أعلنت السلطات الإعلامية فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1620 خرقا جسيما ومنهجيا لاتفاق إيقاف إطلاق النار منذ دخوله حيز النفاذ في 10 أكتوبر 2025.

وذكرت السلطات في بيان صحفي أن الاحتلال الإسرائيلي واصل منذ ال10 من أكتوبر الماضي وحتى امس الاثنين ولمدة 120 يوما 1620 خرقا شملت 560 حالة إطلاق نار و79 توغلا للآليات العسكرية داخل الأحياء والمناطق السكنية إضافة إلى 749 عملية قصف واستهداف و232 جريمة نسف لمنازل ومبان مختلفة.

وأضاف البيان أن الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الخروقات بلغت 573 شهيدا من بينهم 292 شهيدا من الأطفال والنساء وكبار السن و281 من الرجال مؤكدا أن ما نسبته 99 في المئة من الضحايا هم من المدنيين.

وفيما يخص الجرحى والمصابين أفاد البيان بأن عددهم بلغ 1553 شخصا بينهم أكثر من 954 من الأطفال والنساء وكبار السن فيما بلغ عدد المصابين المدنيين 1539 أي بنسبة تتجاوز 99 في المئة لافتا إلى أن جميع الإصابات وقعت داخل الأحياء السكنية وبعيدا عن ما يعرف بالخط الأصفر.

وذكر “أن قوات الاحتلال اعتقلت 50 فلسطينيا من قطاع غزة” مؤكدا أن “جميع حالات الاعتقال تمت من داخل المناطق السكنية وبعيدا عن الخطوط المتفق عليها”.

وفي سياق متصل أفاد البيان بأن معبر رفح البري استقبل منذ الإعلان عن بدء تشغيله الجزئي فى الثاني من فبراير الجاري وحتى التاسع من الشهر 397 مسافرا فقط من أصل 1600 كان من المفترض تنقلهم بنسبة لا تتجاوز 25 في المئة.

وأوضح أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التجارية والوقود التي دخلت خلال الفترة ذاتها بلغ 31 ألفا و178 شاحنة من أصل 72 ألف شاحنة مقررة بنسبة التزام بلغت 43 في المئة منها 17 ألفا و945 شاحنة مساعدات و12 ألفا و402 شاحنة تجارية و861 شاحنة وقود فقط من أصل 6000 شاحنة كان يفترض دخولها بنسبة التزام لم تتجاوز 14 في المئة وبمعدل يومي يقارب 260 شاحنة.

وأكد البيان أن الاحتلال لم يلتزم وفقا للبروتوكول الإنساني بإدخال الكميات المطلوبة من الشاحنات ولا بخطوط الانسحاب المتفق عليها كما لم يسمح بإدخال المواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية ولا المعدات الثقيلة الخاصة بالدفاع المدني ولا المستلزمات الطبية والأدوية إضافة إلى عدم الالتزام بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء وعدم تشغيل محطة توليد الكهرباء إضافة إلى الاستمرار في تقليص المناطق المسموح بها داخل القطاع.

وحذر من استمرار هذه الخروقات والتصعيد معتبر إياها التفافا خطرا على اتفاق إيقاف إطلاق النار ومحاولة لفرض واقع إنساني قائم على الإخضاع والتجويع محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور المتواصل في الأوضاع الإنسانية وسقوط الضحايا خلال فترة يفترض أن تشهد تهدئة شاملة ومستدامة.

ودعا البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهات الراعية والوسطاء والضامنين للاتفاق إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة وضمان حماية المدنيين وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود وإدخال البيوت المتنقلة ومواد الإيواء بما يسهم في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.