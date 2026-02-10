الأرصاد الجوية: فرص للضباب ليلا وانخفاض للرؤية الأفقية تستمر حتى نهار الغد

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار فرص الضباب بداية من مساء اليوم الثلاثاء حتى نهار يوم غد الاربعاء مع انخفاض الرؤية الافقية الى أقل من ألف متر.

وتوقع مدير الادارة بالندب ضرار العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ألف متر على بعض المناطق منبها المواطنين والمقيمين من انخفاضها.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط على بعض المناطق خاصة الساحلية لتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلو مترا في الساعة وارتفاع الامواج سيكون من 2 حتى 5 أمتار.

وذكر أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ستكون ما بين 12 و15 درجة مئوية أما العظمى المتوقعة فتكون ما بين 27 و33 درجة مئوية.