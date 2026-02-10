سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين تحتفل بالعيد الوطني الـ65 وذكرى يوم التحرير الـ35

أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين اليوم الثلاثاء احتفالا بمناسبة العيد الوطني ال65 وذكرى يوم التحرير ال35 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في المملكة.

وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين المستشار يوسف البنوان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ دولة الكويت الحافل بالإنجازات وما حققته من مسيرة تنموية رائدة في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة.

وأوضح أن العيد الوطني وذكرى التحرير يحملان دلالات عميقة على صمود الشعب الكويتي وتكاتفه في مواجهة التحديات وترسخان قيم الولاء والانتماء إلى الوطن مؤكدا أن دولة الكويت ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة في مملكة البحرين يعكس مشاعر المحبة والتقدير المتبادلة مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من تاريخ مشترك وروابط وثيقة وقيم راسخة قائمة على أسس متينة من التعاون والتكامل وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما.

وأكد أن التعاون الكويتي – البحريني يمثل نموذجا مميزا للتكامل الخليجي سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي مؤكدا الحرص المشترك على تعزيز التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن خالص تمنياته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار سائلا المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين نعمة الأمن والاستقرار وأن يواصلا مسيرتهما نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا في ظل قيادتيهما الحكيمتين.