اجتماع طارئ للمندوبين بالجامعة العربية لبحث قرار حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية

جامعة الدول العربية

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين غدا الأربعاء لبحث سبل التحرك العربي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وذكرت الجامعة في بيان أنه تقرر بناء على طلب دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين مضيفة ان الاجتماع سيكون برئاسة دولة الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

ويأتي هذا الاجتماع لبحث سلسلة القرارات غير الشرعية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي أخيرا لهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية (الخليل) إلى ما يسمى “الإدارة المدنية” في سلطات الاحتلال.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أخيرا حزمة قرارات تهدف إلى فرض السيادة وترسيخ الاستيطان على كامل أراضي الضفة الغربية ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية رافضة ومحذرة من ان ذلك يعني تسريع ضم الضفة الغربية.