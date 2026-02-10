وكيل وزارة الإعلام: استضافة الكويت اجتماعي اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب حدث مهم

وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن

قال وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن إن اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي ضمن أعمال دورتها العادية الـ104 في الكويت اليوم الثلاثاء الذي يسبق اجتماع المكتب التنفيذي غدا الأربعاء هو حدث مهم ويجمع مؤسسات ووزارات ومنظمات الإعلام في الدول العربية.

وأضاف الدكتور محيسن في تصريح للصحفيين عقب ختام اجتماعات الدورة العادية الـ104 للجنة الدائمة للإعلام العربي أن الاجتماع تضمن مجموعة من المحاور الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وآليات التعاون في هذا الملف الحساس وضرورة تبني موقف عربي موحد تجاهه.

وأوضح أن الاجتماع تطرق كذلك إلى توحيد الخطاب الإعلامي بين الدول العربية وتنسيق الجهود في المجال الإعلامي كما تناول موضوع التطور التكنولوجي وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الإعلام إلى جانب التحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الإلكتروني وآليات التعامل معه.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مجلس الأمناء لجائزة المتميزين في المجال الإعلامي التي تتبناها وزارة الإعلام الكويتية وسيتولى المجلس وضع المعايير والأسس والأنظمة التي يتم بموجبها اختيار الفائزين مبينا أنها مبادرة من دولة الكويت وبرئاستها.

وأعرب الدكتور محيسن عن الشكر لجهود جميع من أعد ونظم هذا الاجتماع وعلى رأسهم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يعقد غدا الأربعاء في الكويت اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.