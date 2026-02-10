Zain Esports تجمع الشغف بالتحدّي في مهرجان The Base Gaming

بشار عبدالله ومالك حمّود ووليد الخشتي في جناح زين

واصلت زين حضورها كقوّة رائدة في قطاع الرياضات الإلكترونية في الكويت، بدخولها كشريك استراتيجي في النسخة الأولى من مهرجان The Base Gaming، هذا التعاون عكس رؤية الشركة الطموحة لدعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشباب، وإبراز الصناعات الإبداعية كأحد محركات النمو الحيوية في البلاد.

وذكرت الشركة أن هذا المهرجان قدّم تجربة رقمية ممتعة، حيث جمع أكثر من 15 ألف زائر من عشّاق الألعاب الإلكترونية، إلى جانب صُنّاع المحتوى الذين أضفوا طاقة إضافية على الأجواء التنافسية.

الجدير بالذكر أن المهرجان شهد حضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمّود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لرؤية Zain Esports في تحويل الألعاب الإلكترونية إلى عنصر أساسي من أسلوب الحياة الرقمي، لمواكبة تطوّر الاتصالات والاستخدامات الحديثة — حيث تستثمر الشركة باستمرار في شبكاتها المتطورة وبنيتها التحتية لتوفير اتصال فائق السرعة وثبات، مع استجابة لحظية تُلبّي طموحات اللاعبين من المُبتدئين إلى المُحترفين.

خلال المهرجان، حرصت الشركة على تقديم تجربة تفاعلية قريبة من الجمهور عبر منطقة زين التفاعلية (Zain Zone)، التي وفّرت للزوّار فرصاً ممتعة لخوض تجارب الألعاب الإلكترونية على الهاتف المُتنقل، والمشاركة في منافسات وتحديات مباشرة، إلى جانب التفاعل مع فريق Zain Esports ضمن أجواء تعكس روح مجتمع الألعاب الإلكترونية والشغف المتنامي لهذا القطاع في الكويت.

جانب من المسابقات التفاعلية التي قدّمتها زين

في هذا الإطار، تواصلZain Esports تطوير منصّتها الداعمة لمجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة مُستدامة عبر البطولات والفعاليات والشراكات وتطوير المحتوى، وخلق مساحات تفتح فرصاً حقيقية للمواهب.

وتؤكّد Zain Esports أن دعمها لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية سيستمر عبر مبادرات وشراكات وتجارب تفاعلية تُعزّز نمو المنظومة محلياً، وتُوفّر مسارات أكثر تنظيماً لاكتشاف المواهب وتطويرها، بما ينسجم مع رؤيتها لبناء تجارب رقمية أكثر ثراءً وقيمةً للمجتمع.

وتُمثّلZain Esports العلامة التجارية الرائدة للرياضات الإلكترونية التابعة لمجموعة زين الاتصالات، حيث تنشط كقوة إقليمية تدعم المنافسات الدولية والمحلية، مثل بطولات EA Sports FC، وPUBG Mobile، من خلال مراكز تدريب مُتقدّمة مثل Zain eSports Lab في البحرين، والأردن.

وتستهدف Zain Esports بناء مجتمعات رقمية نابضة بالحياة تجمع عشاق الألعاب من جميع الأعمار والمستويات، مع تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الشباب والمبدعين في المنطقة، حيث حققت فعالياتها الحية والتفاعلية الضخمة ملايين المشاهدات.