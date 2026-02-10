بنك برقان وقوة الإطفاء العام يطلقان حملة توعوية للسلامة خلال موسم التخييم

مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

انطلاقاً من دوره الوطني في دعم سلامة المجتمع وتعزيز السلوكيات المسؤولة، أعلن بنك برقان عن تعاونه مع قوة الإطفاء العام لإطلاق حملة توعوية مشتركة خلال موسم التخييم في البر، تحت شعار “أنت دافعنا وسلامتك مسؤوليتنا”.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة المرتبطة بأنشطة التخييم، والحدّ من الحوادث، إلى جانب تعزيز الممارسات السليمة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة البرية، بما يتماشى مع مسؤولية البنك المجتمعية وركائز الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من إدارة البنك والموظفين المتطوعين، تأكيداً على حرص البنك على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية وإشراكهم في الحملات والفعاليات الاجتماعية كجزء من رسالته المؤسسية، وترسيخ مكانته كجهة عمل داعمة وحاصلة على شهادة أفضل بيئة للعمل “Great Place to Work”.

فريق البنك وقوة الإطفاء العام يوزّعون حقائب السلامة البرية على روّاد المخيمات

كما شاركت قيادات من قوة الإطفاء العام في الأنشطة الميدانية، دعماً لجهود التوعية، وتعزيزاً لأهمية الحضور القيادي في المبادرات التي تمسّ سلامة المجتمع.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة النجادة، مدير أول – التواصل الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “فخورون بهذه الحملة وبالأصداء الإيجابية التي رصدناها من خلال التفاعل المباشر مع روّاد المخيمات. لقد أصبحت مسؤوليتنا الاجتماعية مسؤولية وطنية، وهو ما يدفع بنك برقان إلى تنفيذ مبادرات ميدانية ذات أثر حقيقي، تعزّز السلامة العامة وتحافظ على البيئة، من خلال شراكات فاعلة تدعم الجهود الحكومية وتنسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035”.

بنك برقان ينفّذ حملات ميدانية ذات أثر حقيقي

وتضمّنت الحملة تنفيذ جولات ميدانية في عدد من مواقع التخييم، جرى خلالها توعية روّاد البر بإرشادات الوقاية من الحرائق، والاستخدام الآمن لمعدات التخييم، كما قام بنك برقان بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، بتوزيع حقائب السلامة البرية التي شملت أدوات أساسية للجاهزية أثناء التخييم، من بينها حقيبة إسعافات أولية، وبطانية حريق، ومطفأة حريق، إلى جانب مواد توعوية بإرشادات السلامة.

وتحتوي الحقائب كذلك على مطبوعات حملة “لنكن على دراية” التوعوية المصرفية – التي تقام تحت إشراف بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، وبدعم من البنوك الكويتية- والهادفة إلى رفع الوعي بأساليب الاحتيال المالي وتعزيز الثقافة المالية، بما يدعم الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية.

ضابط العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام المقدّم عبد الله الحجي

من جانبه، قال المقدّم/ عبد الله الحجي، ضابط العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام: “نشكر بنك برقان على هذا التعاون البنّاء، مؤكدين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثّل ركيزة أساسية في إنجاح الحملات التوعوية وتعزيز ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع. كما تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الوعي لدى روّاد المخيمات، ودعم جهودنا في الحدّ من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات”.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان سيواصل تنظيم ودعم المبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة، تأكيداً على التزامه بدوره الوطني في خدمة المجتمع، وحرصه على ترسيخ مفاهيم السلامة من خلال شراكات استراتيجية تحقّق أثراً إيجابياً مستداماً، وتعزّز مكانة البنك كشريك فاعل في خدمة المجتمع الكويتي.