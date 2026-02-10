سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني "ديرة الخير"

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل الأوبريت الوطني “ديرة الخير” وذلك على مسرح قصر بيان.

ووصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ومعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي ورئيس مركز العمل التطوعي عضو اللجنة الدائمة للإحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني بعدها بدأ الأوبريت الوطني حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة عكست مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء له كما جسدت معاني “ديرة الخير” بما يحمله وطننا الغالي من عطاء متواصل واحتضان لأبنائه وقدرته على تجاوز التحديات عبر مختلف الأزمان وما يميزه حكمة قيادته وتلاحم شعبه.

هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية لسموه حفظه الله بهذه المناسبة وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.