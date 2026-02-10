“الإطفاء” تطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة ترخيص المنشآت

قوة الإطفاء العام

أعلنت قوة الإطفاء العام إطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة ترخيص المنشآت في إطار تطوير الخدمات الرقمية والالتزام بالاشتراطات الوقائية وتنظيم إجراءات الترخيص.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الخدمة تمكن الأفراد وأصحاب الأعمال من التحقق من حالة ترخيص المنشآت قبل استئجارها أو استغلال وحداتها.

وأوضحت أنه قبل الشروع في استئجار المنشأة أو استغلال أي من وحداتها يعد التحقق من حالة الترخيص خطوة ضرورية لضمان سلامة الإجراءات مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه الخدمة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة بما يحقق انسيابية العمل والالتزام بالضوابط الوقائية.

وذكرت أنه لا يتم ترخيص أي وحدة داخل منشأة لا تحمل ترخيصا ساريا صادرا عن (الإطفاء) مبينة أن المستفيد قد يدفع قيمة الإيجار ويجهز نشاطه كاملا ثم يتبين عدم إمكانية استخراج الترخيص وما قد يترتب على ذلك من مخالفات.

وأكدت قوة الإطفاء العام أهمية التحقق من حالة ترخيص المنشأة قبل توقيع أي عقد أو الشروع في الاستثمار.