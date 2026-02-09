الأرصاد الجوية: ضباب وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض المناطق حتى نهار الغد

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار حالة استقرار الطقس في البلاد مع تكون الضباب بداية من مساء اليوم الاثنين حتى نهار يوم غد وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر والتي قد تنعدم على بعض المناطق.

وقال مدير (الأرصاد) بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة وهدوء في سرعة الرياح ما يتسبب في استقرار الأحوال الجوية وتكوين الضباب بدءا من الليلة وحتى نهار الغد.

وأضاف العلي أن الضباب يصاحبه تدن في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ألف متر على بعض المناطق خاصة الساحلية وقد تنعدم على بعض المناطق.

وأوضح أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 10 و13 درجة مئوية والعظمى بين 27 و29 درجة مئوية.