أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة إجراءات الاحتلال غير المشروعة بالضفة الغربية المحتلة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الإثنين عن إدانته الشديدة للقرارات والإجراءات غير المشروعة التي أعلنت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وما تتضمنه من محاولات لفرض وقائع أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن الخطوات غير الشرعية والأحادية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لفرض السيادة هي مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وجدد البديوي الموقف الثابت لمجلس التعاون تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وتحقيق تطلعاته في العيش بكرامة وسلام.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (كابينت) صادق أمس الأحد على قرارات عدة تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني وتعميق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.