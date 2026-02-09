وزارة الشؤون تنظم معرض "عز وفخر 4" بمشاركة 4 وزراء احتفالا بالأعياد الوطنية

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين فعاليات ومعرض (عز وفخر 4) في مجمع الوزارات تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وذكرى التحرير بحضور أربعة وزراء وهم وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير التجارة والصناعة أسامة بودي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المعرض الذي شاركت في تنظيمه إدارة العلاقات العامة شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف إبراز إنجازاتها وخدماتها وتعزيز الوعي المجتمعي بدورها ودعم المبادرات التي تحتفي بالتراث الكويتي.

وأضافت أن الفعالية تميزت بأجواء وطنية تخللتها فقرات فنية لفرقة تراثية عكست أصالة الموروث الشعبي وجسدت معاني العز والفخر بالوطن مؤكدة أهمية مثل هذه الفعاليات في تكريس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الأجيال.