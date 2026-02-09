وزير التربية يكرم الفائزين بكأس صاحب السمو أمير البلاد ضمن برنامج "مع الطلبة"

كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاثنين الطلبة الفائزين بكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ضمن برنامج (مع الطلبة) في مكتبه في ديوان عام وزارة التربية.

وأشاد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي بالمستوى المتميز الذي قدمه الطلبة المشاركون وما عكسوه من روح التنافس الإيجابي والالتزام والعمل الجماعي بما يجسد أهداف البرنامج في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية.

وأكد الطبطبائي أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به الطلبة من دعم ورعاية في الميدان التربوي مشددا على حرص الوزارة على الاستمرار في دعم البرامج التعليمية النوعية التي تسهم في بناء جيل واع مبدع وقادر على المنافسة والتميز معربا عن شكره وتقديره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المتواصل للأنشطة التعليمية الهادفة.

وعبر الوزير عن فخره واعتزازه بما حققه الطلبة من نتائج مشرفة مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل على توفير البيئة التعليمية المحفزة وتبني المبادرات التي تكتشف الطاقات الشابة وتنمي مواهبها بما ينسجم مع رؤية الدولة في الاستثمار بالإنسان وصناعة مستقبل قائم على العلم والابتكار.

وشمل التكريم الطلبة الحاصلين على المركزين الأول والثاني حيث جرى تقديم جوائز نقدية بلغ مجموعها 20 ألف دينار كويتي (1ر65 ألف دولار) مقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دعما للمبادرات التعليمية والبرامج الهادفة إلى رعاية الطلبة الموهوبين وتحفيزهم على التميز والإبداع.

وقد حصل على المركز الأول طلبة مدرسة ثانوية أكاديمية الموهبة المشتركة وهم عدنان العتيقي ومحمد الكندري ويوسف الخشتي وحسن بوشهري فيما نالت المركز الثاني طالبات ثانوية زينب بنت محمد بمحافظة الجهراء وهن ريما محمد ولولوة السعيد وفجر الرشيدي والغالية الحسيني.