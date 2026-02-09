“زين” تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

بدر الخرافي والشيخ جابر مشعل الأحمد الصباح ونواف الغربللي يتوسطون المبادرين وفريق زين

في يومٍ استثنائيٍ جمع بين الابتكار والفرص، استضافت مجموعة زين فعالية Demo Day في محطّة حاسمة وختامية لرحلة برنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea.

وذكرت الشركة أن فعالية Demo Day التي أقيمت في فندق فورسيزونز الكويت فتحت أبواباً من الفرص للشراكات والاستثمار أمام المبادرين الشباب من 6 دول لأسواق زين (الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات) حيث قدّم المبادرون عروضاً تقديمية أمام نُخبة من المستثمرين وشركاء الأعمال والقياديين التنفيذيين من مختلف دول المنطقة، استعرضوا خلالها تطوّر أعمالهم وخططهم الاستراتيجية للنمو، كما حظو بفرصة التواصل المباشر معهم لبحث مسارات الاستثمار والتعاون والشراكات.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث الاستثنائي جاء بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، والشيخ جابر مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، وعدد من القيادات التنفيذية في مجموعة زين وعملياتها التشغيلية، ما جسّد رؤية زين في تحويل مُسرّعات الأعمال إلى مُحرّكات نمو حقيقية، وتمكين الشركات الناشئة.

وتستكشف شركة Zain Ventures فرص الاستثمار في الشركات الناشئة المُشاركة في نسخة هذا العام من برنامج Zain Great Idea، في خطوةٍ تعكس حرص زين على تحويل مسارات التسريع إلى فرص تمويل ونمو قابلة للتوسّع.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من نهج Zain Ventures الذي يربط الابتكار بالنتائج، عبر تمكين الشركات الواعدة من تسريع توسّعها، وتعزيز جاهزيتها للشراكات التجارية والاستثمارية، والانطلاق إلى أسواق جديدة بثقة أكبر.

بدر الخرافي والشيخ جابر مشعل الأحمد الصباح يتابعان العروض التقديمية للشركات الناشئة

في تعليقه، قال بدر ناصر الخرافي: “في المحطّة الأخيرة من هذه الرحلة، تتحوّل الأفكار إلى فُرص، وتتحوّل الفُرص إلى شراكات واستثمارات حقيقية، إنّها لحظة التحوّل التي ستعبر بهذه الأفكار إلى الأسواق، ففي كل فكرة أجد إلهاماً جديداً، وبالتوجيه والإرشاد تتحوّل أفكار الشباب إلى واقع يصنع المُستقبل.”

وأضاف: ” نأمل أن يصنع هذا الحدث فُرصاً تُحوّل الأحلام إلى قيمة، والابتكارات إلى واقع، لنختبر قوّة نماذج الأعمال التي بنيناها معاً، لنرى إلى أي مدى تستطيع أن تخلق قيمة اقتصادية.”

وبيّن الخرافي أنّه وعلى مدار الـ 15 عاماً الأخيرة، لم يكن برنامج Zain Great Idea مُجرّد مُبادرة محلّية عابرة.. حيث “كان هدفنا أن نُؤسّس منظومة ذكية تربط المواهب بالفرص: منظومة تُحوّل الأفكار إلى شركات ناشئة تقود التغيير.”

وتابع قائلاً: “اليوم، أصبح لدينا أكبر برامج مُسرّعات الأعمال الإقليمية في 6 أسواق: الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، ونعرف أن التقنيات الحديثة تُمثّل العصب الحيوي للتوسّع في الأعمال، لذا، تبنّينا في هذه النسخة من برنامج ZGI رؤية أكثر وضوحاً نُعيد فيها تشكيل الاستثمار التقليدي: ببناء منصّة تجمع بين الزخم التكنولوجي، الدعم والتوجيه، وتدفّق الاستثمارات الذكية.”

وأضاف: “قدّمنا هذا العام قوّة مُضاعفة، جمعنا فيها قوة شركة Zain Ventures بتوفير الدعم الاستثماري ورأس المال الجريء، وقوّة شركة ZainTECH بتوفير الدعم الاستشاري وحلول التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.”

ووجه الخرافي كلمته إلى المبادرين قائلاً: “رسالتي إليكم، الوضوح، الحسم في القرار، التحدّث المُستمر عن المشكلات، الوعي بالتحدّيات قبل أن تنشأ، والبحث عن الشراكات التي تصنع القيمة، فالمُستثمر لا يراهن على الفكرة وحدها، بل يُراهن على فريق يصنع واقعاً استثنائياً، وصاحب قرار يُنفّذ بلا تردّد.”

واختتم بقوله: “ما نحتفل به اليوم هو جهد جماعي قامت به فرق يقودها شغف القيادة والتغيير، هذا الجهد لم يمر دون الاعتراف والتقدير العالمي، فقد اكتسب برنامج ZGI مؤخّراً ثوب العالمية بحصد جائزة “القوّة الناشئة في عالم الأعمال” من غرفة التجارة الدولية في باريس.”

واختتم الخرافي كلمته قائلاً: “ختاماً، خالص امتناني لفريق ZGI وفريق Zain Ventures، اللذان نجحا في جعل هذه الرؤية الإقليمية للبرنامج تتحوّل إلى واقع مؤثّر في عالم ريادة الأعمال، كلمتي لهم في هذا اليوم ” بإبداعكم تجسّدت قيم العمل الجماعي”.

وأتت هذه الفعالية لتُجسّد الإرث المُمتد لأكثر من 15 عاماً لبرنامج Zain Great Idea، والذي انتقل في نسخته الأخيرة إلى مستوى إقليمي غير مسبوق عبر 6 أسواق ضمن عمليات مجموعة زين في المنطقة، ليُعزز موقعه كمنصّة تربط المواهب بالفرص وتسرّع تحويل الابتكارات إلى شركات قادرة على التوسع وصناعة الأثر.

وجاءت النسخة الأخيرة بقوّة عبر تكامل أدوار شركة Zain Ventures – الذراع الاستثمارية للمجموعة – وشركة ZainTECH – المزوّد الإقليمي للحلول الرقمية التابع لها – ليجمع بين الحوكمة المؤسسية والوصول العملي إلى الأسواق، حيث استفاد المشاركون من دعم أكاديمي وتقني متقدم، إضافةً إلى ربطهم بفرق زين التقنية والتجارية وقطاع الأعمال لاستكشاف فرص تنفيذ مشاريع تجريبية وبناء شراكات تجارية في أسواق المجموعة.

وخلال الرحلة المُمتدة على مدار الأشهر الماضية، مرّت الشركات المشاركة بمحطّات مُتعدّدة شملت المعسكرات التدريبية المُكثّفة، وجلسات التوجيه والإرشاد، إلى جانب الرحلة الملهمة إلى وادي السيليكون التي شكّلت إحدى أبرز مراحل البرنامج لهذا الموسم.

وقد عزّزت تجربة التسريع العالمي في وادي السيليكون جاهزية الشركات لتقديم عروضها عبر تدريبات مُنظّمة وتحسين العروض التقديمية، وصولاً إلى يوم استعراض الشركات الناشئة الخاص بالجولة الدولية في مدينة بالو ألتو بما وفّر بيئة نوعية لتسريع فرص الشراكات والتمويل المحتملة.

وأكدت زين أن البرنامج منذ انطلاقته الأولى في الكويت نجح في إحداث تأثيرات إيجابية في بيئة أعمال الشركات الناشئة، مبينة أن النسخة الحالية جعلته جسراً رقمياً بين الابتكارات المحلية لأسواق المنطقة وشركات التكنولوجية العالمية، فالاستثمار في الطاقات والعقول المبدعة هو الهدف الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد المعرفي.

وجمع حفل Demo Day عدداً من المبادرين الذين مثّلوا أسواق زين المختلفة في المنطقة، حيث عملوا على معالجة تحديات واقعية عبر حلول قابلة للتوسّع مدعومة بالتكنولوجيا.

قادت نور الفضلي من الكويت منصّة VEHAB، وهي منصّة واقع افتراضي تُعيد تشكيل تجربة التأهيل الصحي عبر محاكاة غامرة بزاوية 360 درجة تدعم التعافي الجسدي والمعرفي ضمن بيئات واقعية.

ومثّل الكويت أيضاً أحمد الإبراهيم، وهو الشريك المؤسس لـ “ثقة”، أوّل منصّة أبحاث في الكويت تربط العلامات التجارية بمشاركين محليين موثّقين للحصول على رؤى سريعة وعالية الجودة، إلى جانب عيد المجيبل مؤسّس “تنمية”، وهي منصّة عربية تُمكّن المُبدعين وصُنّاع المحتوى من تحقيق الدخل من المحتوى والمُنتجات الرقمية بسهولة وفي مكانٍ واحد.

وقدمت حنان الكليب مع بسمة الحميضي، الشريكتان المؤسّستان لمنصّة Playbook Kuwait أفكار مبتكرة لتسهيل اكتشاف وحجز حفلات الأطفال لأولياء الأمور، ومساعدة المزوّدين على تنمية أعمالهم.

وشارك في الحفل راشد ويوسف العتيبي، الشريكان المؤسّسان لـ Outing، وهي منصّة كويتية موثوقة لحجز الشاليهات والفلل ومنازل العطلات المُعتمدة، مع مدفوعات آمنة وقوائم موثوقة، واكتملت قائمة مُمثّلي الكويت بعبدالوهاب الطبطبائي، الشريك المؤسّس لمنصّة “فرح”، وهي وجهة رقمية شاملة لتخطيط حفلات الزفاف وتبسيط رحلة التحضير للزوجين.

وشاركت كُل من مها ولين الرصيّص من السعودية، الشريكتان المؤسّستان لـ WePay، وهي منصّة تقنية مالية تعتمد نموذج الحساب الوسيط (Escrow) لتعزيز أمان المعاملات وبناء الثقة بين البائعين والمُشترين، أفراداً كانوا أم شركات.

وشارك غسّان أصفهاني من البحرين، وهو الشريك المؤسّس لمنصّة “وجبة” التي تُساعد شركات الأغذية والمشروبات على بيع فائض الطعام بأسعار مُخفّضة، بما يقلل الهدر ويستعيد الإيرادات ويجعل الوجبات أكثر إتاحةً من حيث التكلفة، ومن العراق، قدّم خالد السعدي شركة “جميلة.كوم”، وهي منصّة إلكترونية تربط البائعين بالمُشترين وتُمكّن التجارة الرقمية وإدارة المخزون وتبسيط سير عمل سلاسل الإمداد.

وشارك أحمد السيف من الأردن، وهو مؤسّس Alefredo EdTech، المنصّة التي تطوّر مساعد تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الرحلة الأكاديمية بالكامل، وقدّمت خدماتها لآلاف الطلبة في عدة دول، ووسّعت أثرها مؤخراً عبر الاستحواذ على منصّة تعليم خصوصي مقرّها المملكة المتحدة.

وضمّت النسخة تمثيلاً من الإمارات، حيث جاءت كوثر طاهر – مؤسّس MeNOW Health – بحل تقني في مجال صحّة المرأة يدعم النساء المُهمّشات عبر الجمع بين العلم والتعاطف والابتكار لخلق تجارب صحية أكثر وعياً وتمكيناً.

وقد تُوّج برنامج ZGI مؤخّراً بجائزة “القوة الناشئة في عالم الأعمال” خلال الحفل السنوي لجوائز Corporate Startup Stars الذي أُقيم في مقر غرفة التجارة الدولية (ICC) بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد أبرز هذا التتويج الدولي مكانة زين الريادية في مجالات الابتكار، وتسريع الشركات الناشئة في أسواق المنطقة لأكثر من 15 عاماً.

وسلّطت هذه الجائزة أيضاً الضوء على الشراكات العالمية التي جعلت من الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجيات الأعمال، وإطلاق برامج تسريع، وبناء الشركات الجديدة، وعقد اتفاقيات تعاون مع صناديق رأس المال الجريء، وتعزيز ريادة الأعمال الداخلية.