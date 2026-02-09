سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم بزيارة إلى مبنى (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) بمنطقة شرق وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها.

ووصل موكب سموه رعاه الله حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة رجب فرحان والسادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

هذا وقد ترأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

كما قام سموه رعاه الله بجولة في أرجاء المؤسسة إطلع خلالها على شرح حول تاريخ المؤسسة وأبرز إنجازاتها كما زود سموه حفظه الله إخوانه وأبناءه منتسبي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتوجيهاته السامية مؤكدا سموه على دعمه وتشجيعه لهم مشيدا سموه رعاه الله بالدور الفعال للقائمين على المؤسسة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في كل ما من شأنه رفعة راية الوطن العزيز.

هذا وقد غادر سموه حفظه الله بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.