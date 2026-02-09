بنك الخليج و”سافكس” يحتفلان بنجاح النسخة الحادية عشرة من الماراثون

نجلاء العيسى تتسلم درعاً تكريمياً من أحمد الحزامي

بصفته الراعي الرئيسي لماراثون بنك الخليج 642، استضاف بنك الخليج مؤخراً مسؤولي شركة سافكس المنظمة لماراثون بنك الخليج، لاستعراض عوامل النجاح الرئيسية للنسخة الحادية عشرة من الماراثون، ومناقشة فرص التطوير والتحسين في النسخ المقبلة، مما يعكس التزام البنك المستمر بدعم المبادرات الرياضية المجتمعية وضمان الاستدامة طويلة الأمد لهذه المنصة الرياضية الوطنية.

وعبّر مسؤولو شركة سافكس عن شكرهم وتقديرهم لبنك الخليج على دعمه وشراكته المستمرة، مؤكدين أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون مشترك وشغف واحد بنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز الصحة العامة، وترسيخ دور الفعاليات الرياضية كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وشكّلت النسخة الأخيرة من الماراثون محطة فارقة في مسيرته، إذ لم تكن مجرد فعالية رياضية تقليدية، بل تجربة متكاملة نابضة بالحياة، بمشاركة أكثر من 10,000 عدّاء وعدّاءة، وبحضور تجاوز 20,000 شخص من الأفراد والعائلات الراغبين في قضاء يوم استثنائي اتسم بالطاقة العالية والعزيمة وروح المجتمع، ما يعكس المكانة المتنامية للماراثون كأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في دولة الكويت، والمدرجة ضمن منصة “فيزا كويت”.

وحظي الماراثون بتفاعل إيجابي واسع عبر منصات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وردت مئات التعليقات الداعمة والمشجعة من المشاركين وعائلاتهم وأفراد المجتمع. وقد عكست هذه التفاعلات مستويات عالية من الرضا عن التنظيم والأجواء والتجربة العامة، مما عزّز بشكل إضافي السمعة القوية للماراثون ومصداقية البنك في تنفيذ مبادرات مجتمعية واسعة النطاق ومركّزة على خدمة المجتمع.

كما واصل الماراثون تحقيق تقدم ملحوظ في مشاركة النساء، حيث ارتفعت نسبة تسجيلهن إلى 40.6%، في مؤشر واضح على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وأنماط الحياة الصحية. وبشكل عام، تمكّن المشاركون في النسخة الحادية عشرة من حرق أكثر من 7 ملايين سعرة حرارية خلال يوم السباق الذي أُقيم في 29 نوفمبر 2025.

وجاء تنظيم هذا الحدث الكبير بدعم من نحو 500 متطوع، من بينهم عدد كبير من فريق «سواعد الخليج»، الفريق التطوعي الدائم في بنك الخليج، الذي يشارك بفاعلية في مختلف الفعاليات التي ينظمها ويرعاها البنك، تأكيدًا على التزامه بالمسؤولية المجتمعية.

وركّزت النسخة الأخيرة على تقديم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السباق التقليدي، حيث تم الحفاظ على حماس المشاركين من خط البداية وحتى خط النهاية من خلال عروض ترفيهية نابضة بالحياة، ومحطات تفاعلية على طول المسار، وأجواء احتفالية جعلت كل خطوة تجربة مميزة ولا تُنسى.

وعلى صعيد متصل، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة سافكس، أحمد الحزامي، درعًا تكريمياً إلى بنك الخليج، تقديراً لكونه أكبر جهة مشاركة من حيث عدد الموظفين المشاركين في الماراثون، في إنجاز يعكس ثقافة البنك المؤسسية الداعمة للصحة والرياضة والعمل الجماعي. وقد تسلّمت الدرع رئيسة التسويق في بنك الخليج، السيدة نجلاء العيسى.

ويُذكر أنه للمرة الأولى منذ إطلاق الماراثون، تم إغلاق باب التسجيل قبل موعد السباق بعدة أيام نتيجة الإقبال الكبير، ما يعكس تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في ثقافة المجتمع الكويتي نحو ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الصحية.