“بوبيان” ينظّم برنامج “إدارة التغيير” لموظفي جامعة الكويت بمشاركة 45 متدرباً

مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير عبدالله الحسينان

نظم بنك بوبيان برنامجاً تدريبياً بعنوان “إدارة التغيير – Change Management Training” لموظفي جامعة الكويت، بمشاركة 45 متدرباً من الكوادر الإدارية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات المهنية.

وافتتح البرنامج الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان، عبدالله المحري، مؤكداً في كلمته أهمية إدارة التغيير في تطوير بيئات العمل المؤسسية، ودور البرامج التدريبية المتخصصة في تمكين الموظفين من تبنّي أساليب حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.

وشهد البرنامج حضور كل من مدير جامعة الكويت الأستاذة الدكتورة دينا الميلم، ومساعد نائب مدير الجامعة الدكتورة دلال الطويل، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة، بما يعكس أهمية التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية.

وركز البرنامج التدريبي على منهجية Lean Methodology، حيث تم تدريب المشاركين على أدوات التحسين المستمر الهادفة إلى رفع كفاءة العمل، وتحسين الإجراءات، وتطوير العمليات التشغيلية داخل بيئة العمل المؤسسي، من خلال تطبيقات عملية مكّنت المتدربين من تحليل العمليات، وتحديد فرص التحسين، وتقليل الهدر.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لمكتب إدارة التغيير في بنك بوبيان، عبدالله الحسينان، أهمية التعاون القائم بين بنك بوبيان وجامعة الكويت، والذي أثمر عن تقديم ورشة عمل متكاملة حول إدارة التغيير وفق منهجية Lean Management، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البنك في تطوير إجراءاته الداخلية، وتحسين الأداء، وتحقيق التميز الإجرائي والإداري.

وأضاف تنظيم هذا البرنامج ضمن مبادرات بنك بوبيان الرامية إلى نشر مفاهيم إدارة التغيير، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، ودعم الكفاءات الوطنية، بما يرفع جاهزية الموظفين لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية أوسع لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال نقل المعرفة والخبرات إلى موظفي الجامعة، بما يسهم في تطوير أدائهم وتحسين الإجراءات الداخلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة.