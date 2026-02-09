وزير التربية: الكويت تولي الابتكار اهتماما بالغا باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة

ممثل سمو ولي العهد وزير التربية يقص شريط افتتاح المعرض مع رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وعدد من السفراء والدبلوماسيين

أكد ممثل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن دولة الكويت تولي الابتكار والبحث العلمي “اهتماما بالغا” انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأهمية دعم العقول المبدعة وصناعة مستقبل قائم على المعرفة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الطبطبائي خلال افتتاحه أمس الأحد فعاليات المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بنسخته الـ16 والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي برعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 213 مخترعا من مختلف دول العالم.

وقال الوزير الطبطبائي إن “المعرض أضحى منبرا عالميا يحتضن العقول المبدعة ويعزز مسيرة الابتكار ويوفر بيئة محفزة لتطوير الاختراعات القادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة” مشيرا إلى أن استضافة الكويت لهذا الحدث تؤكد نهجها الثابت في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي داعم للابتكار ومظلة جامعة للمبادرات العلمية.

وأوضح أن التوسع المستمر في حجم المشاركات عاما تلو الآخر يعكس المكانة الدولية المتقدمة للمعرض وثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت كحاضنة للإبداع لافتا إلى تصنيف المعرض في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والثانية عالميا بعد معرض جنيف الدولي للاختراعات مما يعكس جودة التنظيم وأهمية المحتوى العلمي.

وأعرب عن شكره للنادي العلمي الكويتي وكافة الجهات الداعمة وفي مقدمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على جهودها في رعاية المخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار متمنيا التوفيق للجميع لمواصلة مسيرة التقدم والتميز.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي في كلمة مماثلة أن استمرارية المعرض حتى نسخته الـ16 بمشاركة أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمخترعين والمبدعين.

وأشاد بدور الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها اللامحدود للأبحاث والمعارض العلمية وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية لمشاركتهما الفعالة عبر تخصيص جوائز قيمة لدعم المبدعين والمخترعين.

بدوره شدد الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الشركات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور بسام الفيلي في تصريح صحفي على حرص المؤسسة على تشجيع وتحفيز إيجاد الحلول المبتكرة من خلال العلوم والتكنولوجيا.

واعتبر الفيلي أن استضافة دولة الكويت لهذا المعرض بدعم من المؤسسة تعد “مبعث فخر للجميع” معربا عن سعادته بالمشاركات الواسعة التي شملت دولا شقيقة وصديقة وتطلعه لنتائج التحكيم النهائية للاختراعات المشاركة.

على الصعيد ذاته قالت مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية الوزير مفوض رحاب عز الدين في تصريح مماثل إن “هذه هي المشاركة الثانية للأمانة العامة للجامعة في المعرض حيث تساهم بتقديم جائزة خاصة بالإضافة إلى 6 جوائز أخرى من منظمات عربية متخصصة”.

وكشفت عن التطلع لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والنادي العلمي الكويتي خلال هذه النسخة لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لدعم الشباب والمبدعين.

وأوضحت أن المعرض يعد “منصة حيوية” لدعم الشباب العربي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

يذكر أن المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يشهد تنافس نحو 166 اختراعا يقدمها 213 مخترعا يمثلون جهات علمية وجامعات وأفرادا من مختلف دول العالم.