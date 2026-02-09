لجنة إسكان المرأة: 5 سنوات المهلة المعتمدة لتسليم المساكن المؤجرة من المسحوبة جنسياتهن

رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح

أوضحت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين أنه بعد البحث والتدقيق تبين أن المهلة المعتمدة لتسليم المساكن ممن سحبت جنسياتهن الكويتية والمنتفعات من المساكن المؤجرة تمتد لخمس سنوات وليس كما تم التصريح به سابقا بأنها محددة بعامين فقط من تاريخ سحب الجنسية.

وأضافت الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحفي أنه سيتم تسليم الوحدة السكنية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد انقضاء هذه المدة مشيرة إلى أن المهلة المحددة جاءت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.