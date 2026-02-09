"الجهاز المركزي" يبحث مع "السكنية" تعزيز التعاون وآليات الربط الآلي بينهما

بحث الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة العميد حقوقي الدكتور شريف الكندري مع نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي سبل تعزيز التعاون وآليات الربط الآلي بين الجهتين بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتكامل العمل المؤسسي.

وذكر الجهاز في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال استقبال الكندري للعوضي في مقر الجهاز بحضور عدد من قيادات الجهاز وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية إلى جانب بحث الملفات والموضوعات ذات الصلة.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة.