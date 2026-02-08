الدوري الإسباني: بيتيس يفاجئ أتلتيكو ويسقطه بهدف في مدريد

لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بتسجيل هدف

فاجأ ريال بيتيس مضيفه أتلتيكو مدريد وأسقطه بهدف نظيف الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحمل هدف المواجهة الوحيد توقيع الدولي البرازيلي أنتونتي الذي وصل إلى هدفه العاشر إضافة إلى ثماني تمريرات حاسمة في 28 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم، وذلك اثر تمريرة من الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (28).

وتجمّد رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عند 45 نقطة من 23 مباراة في المركز الثالث الذي بات مهددا من طرف فياريال الرابع برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.

أما بيتيس فوصل إلى 38 نقطة في المركز الخامس، محققا انتصاره الأول على “روخيبلانكوس” بعد ثلاث هزائم تواليا أمامه ضمن كافة المسابقات.

وحقق أتلتيك بلباو انتصاره الأول في 2026 ضمن “لا ليغا” بتخطيه ضيفه ليفانتي منقوص العدد 4-2.

وسجّل أهداف بلباو كلّ من غوركا غوروسيتا (29 و34) رافعا بذلك رصيده إلى 11 هدفا في 31 مباراة ضمن كافة المسابقة هذا الموسم، ونيكو سيرانو (86) والبديل روبرت نافارو (90+9)، فيما أحرز أوناي إيلغيسابال أودوندو (81) ويون أندير أولاساغاستي (90+4) هدفي ليفانتي.

وأنهى ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الأوروغوياني ألان ماتورو لنيله بطاقة حمراء (17).

ورفع بلباو الذي كسر سلسلة سلبية من سبع مباريات تواليا في الدوري من دون انتصار (تعادلان وخمس هزائم)، رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمّد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وتعادل إشبيلية مع ضيفه جيرونا 1-1، وهو التعادل الأول بين الفريقين في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما ضمن كافة المسابقات، إذ سبق أن تواجها 11 مرة، حقق خلالها إشبيلية خمسة انتصارات مقابل ستة لجيرونا.

وافتتح الجناح الفرنسي توما ليمار التسجيل للضيوف (2)، ومنح المدافع كيكي سالاس التعادل للمضيف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع (90+2).

واستمرت الإثارة في الوقت بدلا من الضائع، فأهدر البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة الثامنة منه (90+8) وذلك بعد دخوله بدقيقة واحدة فقط.

ورفع جيرونا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 25 نقطة لإشبيلية في المركز الثالث عشر.

وعاد خيتافي بثلاث نقاط ثمينة من ميدان ألافيس بانتصاره بهدفين نظيفين سجّلهما الأرجنتيني لويس فاسكيس (53) والأوروغوياني ماورو أرامباري (72 من ركلة جزاء).

ورفع خيتافي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 25 نقطة لألافيس في المركز الرابع عشر.