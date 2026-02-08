الدوري الفرنسي: سان جرمان يثأر من مرسيليا بإكرام وفادته بخماسية نظيفة في الكلاسيكو ويستعيد الصدارة

لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بتسجيل هدف

ثأر باريس سان جرمان من ضيفه وغريمه التقليدي بالطريقة والنتيجة عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة الأحد على ملعب “بارك دي برانس” في باريس في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واستعاد الصدارة.

وتناوب عثمان ديمبيليه (12 و37) والأرجنتيني فاكوندو ميدينا (64 بالخطأ في مرمى فريقه) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (66) والكوري الجنوبي كانغ-إن لي (74) على تسجيل أهداف سان جرمان الذي ثأر لخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم عندما سقط أمام الفريق الجنوبي 0-1 في 22 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة عشية حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في غياب أبرز نجومه وقتها ديمبيليه وديزيريه دويه والبرتغالي جواو نيفيش وبرادلي باركولا بسبب الاصابة.