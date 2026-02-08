اللجنة المشتركة العليا للتعاون الكويتية - القطرية تعقد اجتماعا في الكويت وتوقع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

عقد اليوم الأحد في دولة الكويت اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في حين ترأس الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والهامة لاسيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها من المجالات بين القطاعات والأجهزة المختلفة في البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية – القطرية على كافة المستويات.

كما جرى خلال أعمال اللجنة العليا بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

وتوجت أعمال اللجنة العليا بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق الوثيقين في مختلف الميادين وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الوثائق الموقعة بين الجانبين على اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة.

وحضر أعمال الدورة وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي ومن الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي ووزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأقام وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق له.