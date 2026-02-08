وزير المالية يلتقي نظيره السعودي ومسؤولين اقتصاديين في "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"

التقى وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي نظيره السعودي محمد الجدعان اليوم الأحد وذلك على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثانية من (مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة).

وذكرت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي ان الوزير الرفاعي التقى نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شيرارد كوبر كولز.

وأضاف البيان أن الوزير الرفاعي التقى أيضا المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد – OPEC Fund) الدكتور عبدالحميد الخليفة.

ووفقا للبيان فقد حضر اللقاءات العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح.