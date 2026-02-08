بنك الخليج يشارك في مبادرة “أرض المرح” لدعم الأسر المتعففة

صورة جماعية لفريق بنك الخليج

في إطار التزامه المستمر بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم الأسر المتعففة، شارك بنك الخليج في مبادرة “أرض المرح”، التي تنفذ تحت مظلة نماء الخيرية وبالتعاون مع إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب، وتشمل توزيع الماجلة الرمضانية والمستلزمات المنزلية وكسوة العيد على الأسر المتعففة، قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

وتأتي مشاركة بنك الخليج في هذه المبادرة تأكيداً على دوره الإنساني والاجتماعي، وسعيه الدائم لتحسين جودة حياة الأسر المتعففة من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، لا سيما في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.

كما تهدف مبادرة “أرض المرح” إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، عبر تقديم الدعم العيني للأسر الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال شهر رمضان المبارك، ويمنحهم فرصة الاستعداد للعيد في أجواء يسودها الفرح والطمأنينة.

جانب من الفعاليات

وأكد بنك الخليج أن مشاركته في هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي يحرص على تنفيذها سنوياً قبل وخلال شهر رمضان الكريم، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكة المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتشمل هذه المبادرات حزمة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الخيرية والاجتماعية والرياضية، الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية ونشر السعادة وتحقيق أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.

وشارك في التوزيع فريق سواعد الخليج هو فريق تطوعي يضم مجموعة من موظفي البنك الذين يشاركون في كافة الأنشطة والخدمات الاجتماعية والخيرية التي ينظمها بنك الخليج أو يشارك فيها.

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال إشراك موظفيه في بيئة عمل شاملة ومتنوعة، لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الالتزام بخدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يوفر البنك لعملائه حرية اختيار كيفية ومكان إنجاز معاملاتهم المصرفية، مع ضمان تجربة سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بإحداث تطورات ملموسة في مجال الاستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.