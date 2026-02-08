رئيس الأركان: الاستراتيجية العسكرية الوطنية 2026 – 2030 خطوة محورية لتطوير العمل العسكري

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأحد أن الاستراتيجية العسكرية الوطنية لرئاسة الأركان (2026 – 2030) خطوة محورية في مسار تطوير العمل العسكري وتعكس الحرص على تعزيز الجاهزية الشاملة ورفع كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفريق الركن الشريعان لدى رعايته وتقديمه الاستراتيجية العسكرية الوطنية (2026 – 2030) بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة بالجيش.

وأضاف الفريق الشريعان أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة العمل العسكري ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز الكفاءة القتالية موضحا أنها تضع أسسا واضحة للتخطيط طويل المدى وتسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الصنوف والوحدات والتشكيلات وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية في الدولة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القدرات العملياتية بما يضمن جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف والمهام.

يذكر أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي تأكيدا لالتزام رئاسة الأركان العامة بالارتقاء بالمستوى العام وتحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وترسيخ ثقافة التطوير المستمر بما يسهم في دعم أمن الوطن وحماية مقدراته وتعزيز كفاءة القوات المسلحة في مختلف الظروف والمهام.