وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل سفراء جورجيا ولبنان والسلفادور لدى البلاد

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى دولة الكويت غادي الخوري

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير جمهورية جورجيا الصديقة لدى دولة الكويت نوشريفان لومتاتيدزة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وما شهدته خلال السنوات الماضية من تطور مستمر على مختلف الأصعدة والتأكيد على الحرص المتبادل على تنمية أطر التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة ويعزز التواصل بينهما.

كما استقبل معاليه سعادة سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى دولة الكويت غادي الخوري.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تتسم به من قرب وتواصل في مختلف الميادين والتأكيد على ما توليه قيادتا البلدين من اهتمام بهذه العلاقات الراسخة وحرصهما على تعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات بما يجسد عمق الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين متمنيا معاليه للجمهورية اللبنانية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار بما يدعم نهضتها ويعزز مسيرة التطور والازدهار.

واستقبل معاليه سعادة سفير جمهورية السلفادور الصديقة لدى دولة الكويت خوان كارلوس سابن بويالات.

وشهد اللقاء بحث أطر تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين والإشادة بما يجمع البلدين من تعاون بناء في عدد من المجالات والتأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.