الهلال الأحمر: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت في عمل الجمعية الإنساني

"الهلال الأحمر" يستقبل اليوم الأحد وفدا من جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات الفلسطينية في مقر الجمعية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الأحد أن دعم الشعب الفلسطيني يمثل نهجا ثابتا وركيزة أساسية في عمل الجمعية الإنساني انطلاقا من رسالتها والتزامها المستمر بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف.

وقال المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه وفدا من جمعية (وافا) للتنمية وبناء القدرات إن الجمعية تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بما يسهم في إيصال المساعدات إلى مستحقيها والتخفيف من معاناة المتضررين لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وأضاف أن الجسر الإغاثي الكويتي يمثل نموذجا للعمل الإنساني القائم على السرعة والكفاءة في الاستجابة للاحتياجات الطارئة كما يجسد إلتزام دولة الكويت بدعم القضايا الإنسانية العادلة ومساندة الشعوب المتضررة من الأزمات.

وأوضح أن اللقاء مع وفد جمعية (وافا) جاء في إطار بحث سبل التعاون والاطلاع على الأوضاع الإنسانية الراهنة والتأكيد على أهمية استمرار الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

بدوره ثمن المدير العام لجمعية وافا للتنمية وبناء القدرات محيسن عطاونة في تصريح مماثل ل(كونا) الدور الإنساني الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشيدا بمبادراتها المتواصلة ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني.

وأكد عطاونة أن ما تقدمه دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا من دعم إنساني يعكس إلتزامها الثابت بالقضايا الإنسانية العادلة ويجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الكويتي والفلسطيني معربا عن بالغ الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على جهودها الإنسانية.