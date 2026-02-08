وزيرة الشؤون تبحث مع سفيري بريطانيا وكندا لدى البلاد تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الاجتماعية

وزيرة الشؤون الاجتماعية مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت قدسي رشيد وسفيرة كندا لدى دولة الكويت تارا شيرواتر – كل على حدة – سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن اللقاء مع السفير البريطاني تطرق إلى جهود دولة الكويت في المجالات المختلفة منها مجالات المرأة ورعاية المسنين والأحداث مؤكدة حرص الوزارة على تبادل الخبرات مع الجانب البريطاني للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية.

وذكرت أنه تم خلال اللقاء اقتراح تنظيم زيارات ميدانية للسفير البريطاني للاطلاع على آلية العمل في قطاعات الرعاية الاجتماعية ومراكز الإيواء ودور رعاية المسنين للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن المباحثات تناولت استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة وآليات التعاون القائمة مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في ضمان تكامل الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الحويلة أن المباحثات مع السفيرة الكندية تناولت استعراض أبرز إنجازات الوزارة وأوجه التنسيق القائمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة مع التركيز بشكل موسع على قضايا المرأة وبرامج تمكينها ودعمها اجتماعيا.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف الفئات المستفيدة لا سيما ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية والبرامج التنموية الموجهة للمرأة.

وذكرت أن السفيرة الكندية اقترحت خلال اللقاء تنظيم ورش عمل مشتركة تهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات في مجالات العمل الاجتماعي والتطوعي.