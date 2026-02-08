قصّة راعيًا بلاتيني لفعاليات نادي بورشه الكويت 2026

في مشهد يحتفي بالتميّز في أعلى صوره، تُعلن قِصّة للعطور عن رعايتها الرسمية لفعاليات نادي بورشه الكويت 2026 في خطوة تعكس رؤية العلامة في الدخول إلى المجتمعات الرفيعة التي تقدّر التفرّد، الحِرفية، والبصمة الشخصيةحيث يصبح العطر جزءًا من أسلوب الحياة، لا تفصيلة جانبية منه.

على مضمار Kuwait Motor Town، وفي يومي 6 و7 فبراير 2026، سيشهد الحضور تجربة ترتقي بمعايير فعاليات السيارات في المنطقة، مع ظهور خمس سيارات بورشه تحمل الهوية البصرية لقِصّة في مشهد يجمع بين جمال التصميم ودقّة الأداء، ليجسّد لغة فاخرة مشتركة بين العلامتين.

أكثر من رعاية… إنها صياغة تجربة تُعاش

لا تأتي مشاركة قصة بوصفها راعيًا فحسب، بل بوصفها صانع تجربة. حيث تولد علاقة بين الفخامة والسرعة، بين الحِرفية العطرية العربية والدقّة الألمانية، عبر حضور يمزج بين العمق الثقافي والأناقة الحديثة.

وبين العرض الأكبر في تاريخ الحلبة ومسابقة الاناقة Concours d’Elegance الذي يعرض نخبة السيارات الأندر، تضيف قصة بُعدًا آخر للمشهد بُعدًا يتجاوز العرض البصري إلى تجربة حسّية راقية، تُكمّل جمال المحركات بروائح مصممة بذكاء وذوق.

عطر حصري… للذوق الذي لا تتكرر

ستقدّم قصّة منصة تفاعلية راقية داخل المهرجان، تتيح للزوّار اختبار عطورها عن قرب والتعرّف على فلسفتها القائمة على جمال التفاصيل، وصدق التجربة، وإحياء القصة في كل منتج.

ليست مشاركة احتفالية فحسب، بل حضور يخلق صلة جديدة بين عالمين يلتقيان على قيم مشتركة: الحرفية، الشغف، والتميّز.

وتحضر قصّة ضمن فعاليات الحدث بتجربة عطرية راقية، تكشف من خلالها عن مجموعة مختارة أُعدّت خصيصًا للحضور، حيث سيتم تقديم عطر «مافرو» الرجالي، وعطر «وان أند أونلي» النسائي الأيقوني، لعشّاق بورشه الذين يرون في سياراتهم امتدادًا لشخصياتهم وذوقهم الرفيع.

هذه الروائح ليست توزيعات؛ بل طابع شخصي يرافق تجربة القيادة، ويضيف إليها طبقة من الفخامة الحميمية التي تُميّز ذائقة محبّي السيارات الفاخرة.

رؤية مشتركة: الأداء فن… والعطر هوية

“تلتقي قِصّة مع بورشه عند نقطة جوهرية؛ الإيمان بأن التفاصيل ليست كماليات، بل جزءٌ أصيل من التجربة”،

وهو ما علّق به المدير التنفيذي لشركة قِصّة السيد بشار الأمير على الشراكة.

وتابع: “نحن لا نقدّم عطراً، بل نمنح لحظة تُصنع فيها الهوية، ويُصاغ فيها الانطباع الأول بلغة لا تُنسى”.

حدث يتجاوز العرض… ليكتب تجربة

في مهرجان سيجمع أحدث طرازات بورشه، سيارات GT، الإصدارات المحدودة، التجارب العائلية، وأجواء اللايف ستايل الفاخرة، ستمنح قصة الزوار نافذة فريدة يرون من خلالها العطر كرفيق للصوت، الحركة، والسرعة.

بهذا الحضور، يبرز مهرجان نادي بورشه الكويت 2026 كعلامة فارقة، حيث تتحوّل الفعاليات إلى قصة، وتصبح القصة أسلوبًا يُعاش.