“Bede” الكويت تدخل في شراكة استراتيجية مع “Ottu” لتعزيز حلول عمليات الدفع الإلكتروني المُوحّدة

أحمد النفيسي وطلال العوضي خلال توقيع الاتفاقية

دخلت Bede الكويت المنصة الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية – شركة تابعة لمجموعة زين – في شراكة استراتيجية مع Ottu وهي منصة توفر الحلول المالية التقنية التي تساعد الشركات على التحكم الكامل في مدفوعاتهم الإلكترونية عبر قنوات رقمية متعددة.

تأتي هذه الشراكة لتعزيز قدرة Bede على دعم الشركات ومشاريع الأعمال في السوق الكويتية من خلال حلول دفع موحدة متقدمة، مع تسريع التبني والاعتماد على المحافظ الرقمية التي توفرهاBede ، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بدفع التحول الرقمي المالي في البلاد.

في إطار هذه الشراكة المبتكرة، أصبح بإمكان قائمة المؤسسات والشركات الواسعة المرتبطة بـ Ottu في الكويت – من متاجر التجزئة والفنادق والمؤسسات التعليمية ومقدمي الخدمات الرقمية – الاستفادة من خدمات محفظة Bede وبوابة الدفع الخاصة بها بشكل مباشر وسلس، حيث سيتيح التكامل الذي توفره هذه الشراكة تفعيل هذه الخدمات عبر إعدادات بسيطة دون الحاجة إلى أي تطوير إضافي، الأمر الذي يعزز من انتشار المحافظ الرقمية ويجعل استخدامها أكثر سهولة في مختلف وسائل الدفع اليومية.

في المقابل، ستحصل قائمة المؤسسات والشركات الواسعة لـ Bede على قيمة مضافة عبر الوصول إلى منظومة مركزية متطورة، التي صُممت خصيصا لدعم عمليات الدفع على نطاق واسع، حيث ستمنحهم هذه المنظومة قدرة أكبر على التحكم، ومرونة أعلى في إدارة المعاملات، ورؤية أوضح لحركة الأموال، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال المدير العام لشركة Bede الكويت أحمد النفيسي “تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع جهود الكويت المستمرة لتحديث البنية التحتية المالية، وتشجيع المعاملات غير النقدية، وتوسيع استخدام طرق الدفع الرقمية المنظمة عبر المنظومة الاقتصادية”.

وأضاف النفيسي قائلاً ” تهدف Bede إلى الاستمرار في التعاون مع مزودي الحلول الرقمية الرائدين مثل منصة Ottu الذين يزودون العملاء بأدوات عملية للنمو، فمهمتنا هي تمكين ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم بسهولة وأمان، مما يمنحهم القدرة على التوسع داخل الكويت وخارجها.”

النفيسي والعوضي يتوسطّان فريقي Bede وOttu

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ottu طلال العوضي “يتطلب تطور نظام الدفع في الكويت بنية تحتية تدعم التوسع والمرونة وسلوكيات الدفع الرقمية الجديدة، ومن خلال الجمع بين التنظيم وتمكين المحافظ والمدفوعات الرقمية، تدعم هذه الشراكة المؤسسات بينما تساهم في التحول الأوسع نحو المدفوعات الرقمية عبر الاقتصاد الكويتي.”

وانطلقت العلامة الجديدة Bede في فضاء التكنولوجيا المالية في أسواق المنطقة منذ عام 2024، كمنصة تقدم خدمات التكنولوجية المالية الرقمية المبتكرة، وتوفر حلولاً رقمية شاملة للمدفوعات والخدمات المالية في أسواق: الكويت والبحرين والسودان، وهي توفر حاليا محافظ إلكترونية آمنة وسريعة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى بوابات دفع متطورة تدعم معاملات متعددة القنوات، مما يجعل التعاملات المالية اليومية أكثر سهولة وكفاءة.

وتعمل Bede تحت تراخيص رسمية من البنوك المركزية في الأسواق التي تقدم فيها خدماتها، مع التركيز على الأمان العالي والامتثال التنظيمي الكامل، حيث تهدف إلى تعزيز الشمول المالي من خلال خدمات مالية رقمية، مما يمكن الشركات والمستهلكين من الاستفادة من نظام دفع رقمي موحد يدعم النمو الاقتصادي والتجارة الإلكترونية بفعالية.

تقدم Ottu طبقة تنظيم ذكية ومستقلة تعمل بمستوى أعلى من البنوك وبوابات الدفع والمحافظ الإلكترونية، مما يتيح للمؤسسات ربط عدة مزودي خدمات دفع متعددين من خلال نظام متكامل واحد فقط، ويمنح هذا النموذج الشركات القدرة على إدارة التوجيه بشكل أكثر مرونة، مع إشراف تشغيلي شامل يضمن الوصول إلى شبكة واسعة من البنوك ومزودي الخدمات.

ومن خلال منصة Ottu، تقوم الشركات بالربط مرة واحدة فقط ليحصلوا على وصول فوري إلى مجموعة من مزودي الدفع المتصلين مسبقا، ويتم توجيه العمليات بناءً على قواعد قابلة للتخصيص تأخذ في الاعتبار الأداء، التكلفة، والتوافر في الوقت الفعلي، كما تدعم المنصة خاصية التبديل التلقائي وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع في حال تعطل أي مزود، إلى جانب توفير لوحات تحكم موحدة ومتكاملة تلبي احتياجات فرق المالية، والتكنولوجيا، والتقارير، لتصبح إدارة المدفوعات أكثر وضوحاً وسلاسة وديناميكية.