سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسمو ولي العهد حفظه الله تحيات وتقدير أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لهما بوافر الصحة والعافية.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.