سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بمناسبة زيارته الرسمية للكويت

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله بوافر الصحة ودوام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنماء.

هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.