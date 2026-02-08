تعيين جنى خلدون النقيب نائبًا لرئيس تحرير “كويت تايمز” الإنجليزية

جنى خلدون النقيب

أعلنت صحيفة كويت تايمز الإنجليزية عن تعيين جنى خلدون النقيب نائبًا لرئيس التحرير، في خطوة تعكس إيمان المؤسسة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المواقع القيادية.

يأتي هذا التعيين بعد مسيرة امتدت لثلاث سنوات داخل المؤسسة، شغلت خلالها النقيب منصب المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث أسهمت في تعزيز الدور المجتمعي لـ«كويت تايمز» عبر المشاركة في البرامج التعليمية والثقافية، وتطوير برنامج التدريب الصيفي، والتفاعل مع طلاب المدارس والجامعات.

كما لعبت دورًا في استقطاب المبدعين من صناع المحتوى، وأسهمت في تطوير المحتوى الرقمي للصحيفة خلال الفترة الماضية، بما يعزز حضورها الإعلامي وتواصلها مع الأجيال الشابة.

يُذكر أن كويت تايمز تُعد أول صحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكويت والخليج العربي، وتحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لتأسيسها منذ انطلاقها في سبتمبر 1961.