بوبيان يطلق النسخة الثانية عشرة من مسابقة “رتّل مع بوبيان” لحفظ القرآن الكريم

المدير التنفيذي في قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان الشيخ الدكتور محمد البراك

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق النسخة الثانية عشرة من مسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم “رتّل مع بوبيان”، وبدء التسجيل هذا العام لكافة شرائح عملاء البنك وأبنائهم من عمر 6 سنوات فما فوق، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، في إطار التزامه المتواصل بدوره المجتمعي، وحرصه على ترسيخ القيم الإسلامية وتشجيع حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه وفق الأحكام الصحيحة.

وقال المدير التنفيذي في قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان، الشيخ الدكتور محمد البراك، إن مسابقة “رتّل مع بوبيان” تواصل مسيرتها كأكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى دولة الكويت خلال شهر رمضان، وإحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي يحرص البنك على تنظيمها سنوياً، لما تمثّله من أثر إيجابي في تعزيز ارتباط مختلف الفئات العمرية بمعاني القرآن الكريم، وترسيخ القيم الدينية في نفوس النشء والشباب.

وأضاف “حرص بنك بوبيان منذ انطلاق مسابقة رتّل مع بوبيان على أن تكون منصة تجمع بين حفظ القرآن الكريم وفهم أحكام تلاوته، بما يضمن تقديم تجربة دينية متكاملة تُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لدى المشاركي.”

وأوضح أن استمرار المسابقة للعام الثاني عشر على التوالي يعكس التزام بنك بوبيان بمسؤولياته المجتمعية، وحرصه على الاستثمار في المبادرات الهادفة التي تُسهم في غرس المبادئ الدينية الصحيحة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المشاركين، بما ينعكس على بناء أجيال متمسكة بالقيم والهوية الإسلامية.

وأشار البراك إلى أن فعاليات المسابقة ستُقام هذا العام في مسجد الدولة الكبير، مؤكداً أن “رتّل مع بوبيان”» باتت من أبرز مسابقات القرآن الكريم التي تُقام خلال شهر رمضان في دولة الكويت، لما تشهده من مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وزيادة سنوية ملحوظة في أعداد المتسابقين.

وبيّن أن التسجيل متاح لجميع عملاء بنك بوبيان وأبنائهم عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.bankboubyan.com أو من خلال المساعد الرقمي “مساعد” عبر تطبيق بوبيان، في خطوة تهدف إلى تسهيل خطوات التسجيل للمشاركين.

تطورات نوعية

وحول أبرز التطورات التي شهدتها المسابقة هذا العام، أوضح البراك أن بنك بوبيان حرص على رفع قيمة الجوائز لتتجاوز 14,500 د.ك مقارنة بالنسخ السابقة، في تطور يعكس اتساع نطاق المسابقة وتزايد الإقبال عليها عاماً بعد عام، مؤكداً أن هذا التوسع يأتي تقديراً للجهود المبذولة من المشاركين، وتعزيزاً لمكانة المسابقة كإحدى المبادرات البارزة على مستوى الدولة.

ونوه إلى تطوير فئات المشاركة في الشريحة العامة، بحيث أصبحت تضم فئتين للحفظ، هما حفظ خمسة أجزاء وحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرص أوسع للمشاركة ، ورفع جودة التقييم، وتمكين كل مشارك من التنافس ضمن مستوى يعكس قدراته الفعلية في الحفظ، بما يُثري تجربة المشاركة ويعزّز مصداقية النتائج.

وأفاد البراك بأن جوائز المسابقة تُوزّع على خمس شرائح عمرية، مقسّمة إلى فئتي الذكور والإناث، كما يبلغ عدد الشرائح المشاركة 10 شرائح، ويصل عدد المشاركين إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار.

التسجيل والمشاركة

وحول آلية المشاركة، أوضح البراك أن التسجيل متاح لعملاء بنك بوبيان وأبنائهم عبر الموقع الإلكتروني للبنك، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين مباشرة بعد اكتمال العدد المطلوب في كل شريحة، وإبلاغهم بتفاصيل مواعيد التسميع.

وبيّن أن الشرائح العمرية تشمل خمس فئات، حيث تشمل الشريحة العامة (الأولى والثانية) دون شرط عمر فئتي حفظ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء من القرآن الكريم، فيما تشمل الشريحة الثالثة الأعمار من 16 إلى 22 عاماً (حفظ ثلاثة أجزاء)، والشريحة الرابعة من 10 إلى 15 عاماً (حفظ جزء واحد)، والشريحة الخامسة من 6 إلى 9 سنوات (حفظ حزب واحد).

لجنة متخصصة من المحكمين والمحكمات

وفي سياق متصل، قال الشيخ البراك “نتشرف منذ الدورات الأولى للمسابقة بمشاركة نخبة من المحكمين والمحكمات من ذوي الخبرة المشهود لهم بالتميز والحيادية والدقة في التحكيم، وذلك لضمان نتائج نهائية وفق ضوابط دقيقة ومعايير مهنية عالية، إلى جانب نظام تقني للتحكيم قائم على أفضل ممارسات تقييم الجودة والأداء، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والحيادية في المنافسة.”

واختتم البراك تصريحه داعياً بالتوفيق لجميع المشاركين، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر، وأن يجعل مشاركتهم سبباً في مزيد من التدبر والفهم لكتاب الله، خاصة في شهر القرآن.

الجوائز

تم تخصيص مجموعة من الجوائز المالية القيّمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل شريحة، على النحو التالي: