"طلبات" تختتم رعايتها لـ The BASE أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية

اختتمت “طلبات”، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رعايتها البلاتينية لمهرجان The BASE، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، وذلك في نسخته الأولى. ويأتي ذلك في إطار دورها الريادي ومبادراتها المستمرة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت. وقد أقيم المهرجان خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026 في أرض المعارض الدولية بالكويت، مستقطباً نحو 15 ألف زائر من محترفي الألعاب والهواة، إلى جانب نخبة من كبرى شركات وناشري الألعاب عالمياً.

وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على التزام “طلبات” المتواصل بدعم تطوير القطاع التكنولوجي في الكويت، والحرص على تمكين المواهب الشابة في المجالات الرقمية. كما تعكس هذه الخطوة دور الشركة المستمر في دعم أهداف رؤية الكويت 2035، والمساهمة في ترسيخ منظومة رقمية قوية قادرة على جذب الاستثمارات والكفاءات المميّزة مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام في “طلبات الكويت”: “يُسعدنا المشاركة في هذا الحدث النوعي، الذي يشكّل محطة بارزة ويرفع سقف الطموح في قطاع الرياضات الإلكترونية، ليس في الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة.

ومع تمحور الابتكار الرقمي في صميم ثقافة طلبات المستقبلية، وبالتوازي مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، تبرز أهمية تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يتيحها هذا القطاع المتنامي، وفي مقدّمتها الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، والدور الذي تؤديه في استقطاب الشباب للانخراط في مجالات التكنولوجيا”.

من جانبه، قال عبدالرحمن ساجر، الرئيس التنفيذي لشركة كويت زونز: “نثمّن شراكتنا مع طلبات والدعم الكبير الذي قدّمته، والذي شكّل ركيزة أساسية في نجاح المهرجان وتميّزه. وبصفتها إحدى الجهات الفاعلة في المنظومة الرقمية في الكويت، كان لمشاركة طلبات أثر واضح وملموس، سواء على مستوى فريق التنظيم أو تجربة زوار المهرجان، حيث شكّلت مصدر إلهام على أكثر من صعيد”.

وشهدت الفعالية إقامة نهائيات بطولات LAN على المسرح الرئيسي بحضور كبير، تنافس خلالها اللاعبون على جوائز نقدية إجمالية بلغت 10,000 دولار أمريكي، توزّعت على جوائز فردية تراوحت قيمتها بين 500 و5,000 دولار. كما احتضن المسرح الرئيسي جلسات حوارية مع نخبة من خبراء القطاع، إلى جانب عروض ترفيهية متنوعة شملت عروض الكوسبلاي.

وضم المهرجان العديد من المناطق التفاعلية، شملت ألعاب الكمبيوتر والبلايستيشن الترفيهية، وبطولات على أجهزة PC وPS، وألعاب الهواتف الذكية، وألعاب الأركيد والواقع الافتراضي، إضافة إلى ألعاب الورق والألعاب اللوحية، ومحاكاة السيارات، ومنطقة مخصصة لعروض الكوسبلاي. كما خُصص ركن متكامل للأطعمة والمشروبات قدّم خيارات متنوعة للزوار، إلى جانب مساحة أعدّت للاستراحة بين المنافسات والأنشطة المختلفة.

في إطار رعايتها للفعالية، أقامت “طلبات” جناحاً تفاعلياً مميزاً لـ “طلبات مارت”، تَضمن لعبة مليئة بالحيوية نجحت في استقطاب زوار المهرجان على مدار ثلاثة أيام. اعتمدت التجربة على التعاون والعمل الجماعي، حيث خاضها مشاركان، وقف أحدهما خارج الجناح أمام شاشة عرض، بينما تواجد الآخر داخل غرفة مغلقة بستارة، معصوب العينين ويحمل هاتفاً تبث كاميرته بثاً مباشراً إلى الشاشة في الخارج. ومن خلال أجهزة اتصال لاسلكية، تولى المشارك الموجود خارج الجناح توجيه شريكه لالتقاط منتجات محددة، وجميعها متوفرة عبر طلبات مارت. واختتمت التجربة بمنح المشاركين قسائم شرائية من طلبات مارت، لتكون تجربة تفاعلية ممتعة وراسخة في الذاكرة.

تجدر الإشارة إلى أن “طلبات” تواصل دورها المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت، وذلك من خلال رعاية الفعاليات الرقمية الكبرى وبرامج التعليم التكنولوجي، الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وإعداد جيل من المهنيين القادرين على قيادة اقتصاد رقمي قائم على الابتكار.