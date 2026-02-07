“الكهرباء” تعلن بدء أعمال تمديد كابلات الألياف الضوئية في عدد من المناطق

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم السبت عن البدء في تنفيذ أعمال تمديد كابلات الألياف الضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى 14 فبراير الجاري في عدد من المواقع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه الأعمال سيترتب عليها تنفيذ أعمال حفر وردم موضحة أن الأعمال ستشمل مناطق الشعيبة الصناعية الغربية (قطعة 3 و4 و5 و7) وعبدالله المبارك (قطعة 4 و5 و7 و8) وجليب الشيوخ (قطعة 4) والجهراء (قطعة 1) والقادسية (قطعة 5) والزور والشويخ الصناعية (التعليمية).

ودعت الوزارة “العملاء الكرام” إلى التعاون خلال فترة تنفيذ الأعمال.